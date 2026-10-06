Matadorlar Uluslar Ligi'nde geri dönüp kazandı! Hırvatistan 1-2 İspanya
Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında Hırvatistan karşısında 1-0 geriye düşen İspanya, Mikel Merino'nun 61 ve 88. dakikalardaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. İşte A Haber'den yayınlanan maçta atılan goller...
İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'un 4. haftasında Hırvatistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Poljud Stadı'nda oynanan mücadelede Hırvatistan, Ivan Perisic'in golüyle öne geçerken İspanya'ya galibiyeti Mikel Merino'nun ikinci yarıda attığı 2 gol getirdi. Ev sahibi ekip, Perisic'in kırmızı kart görmesinin ardından karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
PERISIC HIRVATİSTAN'I ÖNE GEÇİRDİ
Karşılaşmanın ilk golü 17. dakikada geldi. Ivan Perisic topu ağlara göndererek Hırvatistan'ı 1-0 öne geçirdi. İspanya ilk yarıda beraberlik golünü bulamadı ve Hırvatistan soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
MERINO EŞİTLİĞİ GETİRDİ
Luis de la Fuente'nin ekibi ikinci yarıda skoru değiştirdi.
61. dakikada Dani Olmo'nun pasını değerlendiren Mikel Merino fileleri havalandırarak mücadeleye 1-1 eşitlik getirdi. İspanya beraberlik golünün ardından galibiyet için baskısını artırdı.
PERISIC KIRMIZI KART GÖRDÜ
Hırvatistan'da Ivan Perisic, 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ev sahibi ekip mücadelenin son bölümünü 10 kişi oynadı.
MERINO 88'DE BİR KEZ DAHA SAHNEYE ÇIKTI
İspanya'nın aradığı galibiyet golü 88. dakikada geldi.
Martin Zubimendi'nin pasında Mikel Merino bir kez daha topu ağlara gönderdi ve İspanya'yı 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve İspanya, Hırvatistan deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
İSPANYA GERİ DÖNÜŞLE KAZANDI
İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan İspanya, Mikel Merino'nun ikinci yarıda attığı 2 golle mücadeleyi çevirdi. Luis de la Fuente'nin öğrencileri Split deplasmanında aldığı kritik galibiyetle UEFA Uluslar Ligi'nde yoluna devam etti.
GOL
HIRVATİSTAN 1-0 İSPANYAHırvatistan, Perisic'in golüyle öne geçti
1' Maç başladı
Hırvatistan ile İspanya arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı. Karşılaşmaya ev sahibi Hırvatistan başladı.
3' İspanya topun kontrolünü aldı
İspanya ilk dakikalarda topa daha fazla sahip olurken Hırvatistan savunmada kompakt kaldı ve hızlı hücumlarla çıkmayı denedi.
5' Perisic'in şutu engellendi
Mateo Kovacic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Ivan Perisic'in uzak direğe gönderdiği vuruşta Marc Pubill araya girerek şutu engelledi.
9' Livakovic tehlikeyi önledi
Lamine Yamal sağ kanattan Mikel Oyarzabal'ı hedefleyen bir orta yaptı. Kaleci Dominik Livakovic kalesinden çıkarak topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.
13' Unai Simon'dan kritik kurtarış
Ivan Perisic'in sol kanattan arka direğe gönderdiği ortada Josip Stanisic yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı. Unai Simon gole izin vermedi.
14' Bilic sarı kart gördü
Hırvatistan Teknik Direktörü Slaven Bilic, hakeme yaptığı itirazın ardından sarı kart gördü.
17' GOL | Hırvatistan 1-0 İspanya
Hırvatistan hızlı hücumda öne geçti. Mateo Kovacic'in pasında Igor Matanovic ceza sahasında vuruşunu yaptı. Unai Simon topu çıkardı ancak dönen meşin yuvarlağı Ivan Perisic tamamlayarak ağlara gönderdi.
21' Perisic sarı kart gördü
Ivan Perisic, Marc Pubill'e yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.
22' Unai Simon ikinci gole izin vermedi
Aymeric Laporte'nin ceza sahasındaki kontrol hatasında topu kapan Hırvatistan, Igor Matanovic ile gole yaklaştı. Matanovic'in vuruşunu Unai Simon kurtardı.
26' İspanya savunmayı aşmakta zorlandı
İspanya topa daha fazla sahip olmasına rağmen Hırvatistan'ın savunma hattında boşluk bulmakta zorlandı. Ev sahibi ekip topu kazandığında hızlı hücumlarla etkili olmaya devam etti.
30' İspanya önde baskısını artırdı
Luis de la Fuente'nin öğrencileri top kayıplarının ardından önde baskı yaparak Hırvatistan'ın hızlı hücumlarını sınırlamaya başladı.
33' Yamal kaleyi bulamadı
Lamine Yamal rakip ceza sahasında topu kazandı ve Josko Gvardiol'un karşısında vuruşunu yaptı. İspanyol yıldızın şutu yandan auta çıktı.
43' Perisic'in şutu engellendi
İspanya'nın kendi ceza sahasında yaptığı top kaybının ardından Ivan Perisic şut fırsatı yakaladı. Pau Cubarsi zamanında araya girerek vuruşun kaleye ulaşmasını engelledi.
45' Yamal gole yaklaştı
İspanya ilk yarının son bölümünde Hırvatistan savunmasını açmayı başardı. Lamine Yamal'ın dar açıdan yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.
İlk yarı sonucu | Hırvatistan 1-0 İspanya
Hırvatistan, Ivan Perisic'in 17. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. Ev sahibi ekip Stanisic ve Matanovic ile farkı artırmaya yaklaşırken İspanya ilk yarının büyük bölümünde Hırvatistan savunmasını aşmakta zorlandı.
46' İkinci yarı başladı
Karşılaşmanın ikinci yarısına İspanya başladı. Luis de la Fuente devre arasında Alex Baena'yı oyundan alırken Mikel Merino'yu sahaya sürdü.
54' Yamal penaltı bekledi
Savunma arkasına hareketlenen Lamine Yamal ceza sahasına girerek Livakovic'i geçti ve yerde kaldı. İspanyol futbolcular penaltı beklerken hakem Erik Lambrechts oyunu devam ettirdi.