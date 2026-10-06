İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'un 4. haftasında Hırvatistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Poljud Stadı'nda oynanan mücadelede Hırvatistan, Ivan Perisic'in golüyle öne geçerken İspanya'ya galibiyeti Mikel Merino'nun ikinci yarıda attığı 2 gol getirdi. Ev sahibi ekip, Perisic'in kırmızı kart görmesinin ardından karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

PERISIC HIRVATİSTAN'I ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmanın ilk golü 17. dakikada geldi. Ivan Perisic topu ağlara göndererek Hırvatistan'ı 1-0 öne geçirdi. İspanya ilk yarıda beraberlik golünü bulamadı ve Hırvatistan soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

MERINO EŞİTLİĞİ GETİRDİ

Luis de la Fuente'nin ekibi ikinci yarıda skoru değiştirdi.

61. dakikada Dani Olmo'nun pasını değerlendiren Mikel Merino fileleri havalandırarak mücadeleye 1-1 eşitlik getirdi. İspanya beraberlik golünün ardından galibiyet için baskısını artırdı.

PERISIC KIRMIZI KART GÖRDÜ

Hırvatistan'da Ivan Perisic, 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ev sahibi ekip mücadelenin son bölümünü 10 kişi oynadı.

MERINO 88'DE BİR KEZ DAHA SAHNEYE ÇIKTI

İspanya'nın aradığı galibiyet golü 88. dakikada geldi.

Martin Zubimendi'nin pasında Mikel Merino bir kez daha topu ağlara gönderdi ve İspanya'yı 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve İspanya, Hırvatistan deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İSPANYA GERİ DÖNÜŞLE KAZANDI

İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan İspanya, Mikel Merino'nun ikinci yarıda attığı 2 golle mücadeleyi çevirdi. Luis de la Fuente'nin öğrencileri Split deplasmanında aldığı kritik galibiyetle UEFA Uluslar Ligi'nde yoluna devam etti.