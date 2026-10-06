Kusursuz hikaye! İsviçre Kuzey Makedonya'yı 3-0 yenip 4'te 4 yaptı
İsviçre, UEFA Uluslar Ligi'nde Kuzey Makedonya karşısında 3-0 kazandı. Murat Yakın'ın ekibine galibiyeti Rieder, Manzambi ve Ndoye getirdi. İşte A Para'dan canlı yayınlanan maçta atılan goller...
İsviçre, UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'un 4. haftasında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti. Thermoplan Arena'da oynanan mücadelede İsviçre'ye galibiyeti Fabian Rieder, Johan Manzambi ve Dan Ndoye'nin golleri getirdi. Murat Yakın'ın ekibi bu sonuçla gruptaki galibiyet serisini sürdürdü.
RIEDER PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmanın ilk golü 43. dakikada geldi. Fabian Rieder, Kuzey Makedonya savunmasını aşarak topu ağlara gönderdi ve İsviçre'yi 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol çıkmadı ve ev sahibi ekip soyunma odasına üstün gitti.
MANZAMBI FARKI 2'YE ÇIKARDI
İsviçre ikinci yarıda da hücumdaki üstünlüğünü sürdürdü. 73. dakikada Dan Ndoye'nin pasını değerlendiren Johan Manzambi fileleri havalandırdı ve skoru 2-0'a taşıdı.
NDOYE SON SÖZÜ SÖYLEDİ
İsviçre'nin üçüncü golü 81. dakikada geldi. Dan Ndoye bu kez golü atan isim oldu ve Kuzey Makedonya karşısında farkı 3'e çıkardı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol çıkmadı ve İsviçre mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
İSVİÇRE SERİYİ SÜRDÜRDÜ
Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, Kuzey Makedonya karşısında aldığı galibiyetle UEFA Uluslar Ligi'ndeki başarılı performansını sürdürdü. Kuzey Makedonya ise İsviçre deplasmanından puansız ayrıldı.
GOLLER
İsviçre 1-0 Kuzey Makedonyaİsviçre, Fabian Rieder'in golüyle öne geçti
İsviçre 2-0 Kuzey Makedonyaİsviçre 2-0 Kuzey Makedonya GOL: J. Manzambi
İsviçre 3-0 Kuzey Makedonya
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
İsviçre ile Kuzey Makedonya arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı.
3' İsviçre topun kontrolünü aldı
Ev sahibi ekip ilk dakikalarda topa daha fazla sahip olarak oyunu Kuzey Makedonya yarı alanına taşıdı.
14' İsviçre tehlikeli geldi
İsviçre'nin kanattan ceza sahasına gönderdiği tehlikeli ortada Kuzey Makedonya savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.
22' Orta saha mücadelesi sertleşti
İlk yarının bu bölümünde ikili mücadelelerin sayısı artarken İsviçre rakip yarı alandaki baskısını sürdürdü.
30' İsviçre gol aradı
Ev sahibi ekip Kuzey Makedonya kalesinde pozisyon üretmeye çalışırken son vuruşlarda istediği sonucu alamadı. Konuk ekip ise hızlı hücumlarla İsviçre yarı alanına çıkmayı denedi.
38' İsviçre baskısını artırdı
İsviçre ilk yarının son bölümünde oyunu Kuzey Makedonya yarı alanına taşıyarak gol için baskısını artırdı.
43' GOL | İsviçre 1-0 Kuzey Makedonya
İsviçre, Fabian Rieder'in golüyle öne geçti. Rieder'in 43. dakikada fileleri havalandırmasıyla ev sahibi ekip skoru 1-0'a getirdi.
İlk yarı sonucu | İsviçre 1-0 Kuzey Makedonya
İlk 45 dakika Fabian Rieder'in 43. dakikada attığı golle İsviçre'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
46' İkinci yarı başladı
İsviçre ile Kuzey Makedonya arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı.
52' İsviçre baskıyla başladı
İsviçre ikinci yarının ilk bölümünde oyunu Kuzey Makedonya yarı alanına taşıdı. Konuk ekip savunmada kalarak ev sahibinin baskısını karşılamaya çalıştı.
56' İsviçre hızlı çıktı
Ev sahibi ekip hızlı hücum fırsatı yakaladı ancak ceza sahasına gönderilen son pasta isabet sağlanamayınca pozisyon sonuçsuz kaldı.
60' İsviçre üstünlüğünü korudu
Karşılaşmanın bir saatlik bölümü İsviçre'nin 1-0 üstünlüğüyle geçildi.