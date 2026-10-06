İsviçre, UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'un 4. haftasında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti. Thermoplan Arena'da oynanan mücadelede İsviçre'ye galibiyeti Fabian Rieder, Johan Manzambi ve Dan Ndoye'nin golleri getirdi. Murat Yakın'ın ekibi bu sonuçla gruptaki galibiyet serisini sürdürdü.

RIEDER PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın ilk golü 43. dakikada geldi. Fabian Rieder, Kuzey Makedonya savunmasını aşarak topu ağlara gönderdi ve İsviçre'yi 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol çıkmadı ve ev sahibi ekip soyunma odasına üstün gitti.

MANZAMBI FARKI 2'YE ÇIKARDI

İsviçre ikinci yarıda da hücumdaki üstünlüğünü sürdürdü. 73. dakikada Dan Ndoye'nin pasını değerlendiren Johan Manzambi fileleri havalandırdı ve skoru 2-0'a taşıdı.

NDOYE SON SÖZÜ SÖYLEDİ

İsviçre'nin üçüncü golü 81. dakikada geldi. Dan Ndoye bu kez golü atan isim oldu ve Kuzey Makedonya karşısında farkı 3'e çıkardı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol çıkmadı ve İsviçre mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

İSVİÇRE SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, Kuzey Makedonya karşısında aldığı galibiyetle UEFA Uluslar Ligi'ndeki başarılı performansını sürdürdü. Kuzey Makedonya ise İsviçre deplasmanından puansız ayrıldı.