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İngiltere 1-0 Çekya GOL: Coufal (KK)
İngiltere 1-0 Çekya GOL: Coufal (KK)
Giriş Tarihi: 06 Ekim 2026 22:22
Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2026 22:23
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İngiltere, Çekya karşısında Coufal'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
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