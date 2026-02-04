Fatih Karagümrük - Başakşehir | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı İstanbul'da devam ediyor.
Süper Lig'de yer alan Fatih Karagümrük ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. İki takımın da tek hedefi 3 puanla ayrılmak.
A Spor'dan yayınlanan maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
FATİH KARAGÜMRÜK: Kerem Yandal, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Anıl Yiğit Çınar, Matias Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Burhan Ersoy, Warren Babicka Shavy, Abdul Kader Moussa Kone, Tarık Buğra Kalpaklı, Serginho
BAŞAKŞEHİR: Doğan Alemdar, Leo Duarte, Onur Bulut, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Berat Özdemir, Abbosbek Fayzullayev, Umut Güneş, Ivan Brnic, Eldor Shomurodov, Bertuğ Yıldırım