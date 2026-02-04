SON DAKİKA
Fatih Karagümrük - Başakşehir | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı İstanbul'da devam ediyor. Süper Lig'de yer alan Fatih Karagümrük ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. İki takımın da tek hedefi 3 puanla ayrılmak. A Spor'dan yayınlanan maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Şubat 2026 , 15:27
İLK 11'LER

FATİH KARAGÜMRÜK: Kerem Yandal, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Anıl Yiğit Çınar, Matias Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Burhan Ersoy, Warren Babicka Shavy, Abdul Kader Moussa Kone, Tarık Buğra Kalpaklı, Serginho

BAŞAKŞEHİR: Doğan Alemdar, Leo Duarte, Onur Bulut, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Berat Özdemir, Abbosbek Fayzullayev, Umut Güneş, Ivan Brnic, Eldor Shomurodov, Bertuğ Yıldırım

ZTK'DA 3. HAFTA PROGRAMI

4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA

15:30 FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR
18:00 GENÇLERBİRLİĞİ - EYÜPSPOR
20:30 GALATASARAY - İSTANBULSPOR

5 ŞUABT 2026 PERŞEMBE

13:00 KEÇİÖRENGÜCÜ - GAZİANTEP FK
15:30 KONYASPOR - ALİAĞA FUTBOL
18:00 KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ
20:30 FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR

