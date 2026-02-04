Başkan Erdoğan ve Sisi'den ortak basın toplantısı: Ticarette hedef 15 milyar dolar

Erdoğan, toprak bütünlüğü korunmuş bir Suriye'nin bölge için kazanç olacağını vurgulayarak Suriye'deki dönüşümü desteklediklerini söyledi.

Erdoğan, İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararını kabul etmediklerini ve Somali'nin egemenliğini desteklediklerini ifade etti.

Erdoğan, Gazze'deki insani dramın ateşkes sonrasında devam ettiğini belirterek bölgede sürdürülebilir siyasi çözümler için Mısır ile birlikte çalışacaklarını açıkladı.

Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacminin 8-9 milyar dolar seviyesinden 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü ve iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Görüşmenin ardından Türkiye ve Mısır arasında kritik anlaşmalar imzalandı.

İki lider basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



İlişkilerimize her alanda daha ileri taşındı. İlk toplantıdan sonra 16 ayı geride bıraktık. Bugün kabul ettiğimiz ortak bildiri muhtelif belgelerle ilişkilerimizin ahdi zeminini pekiştiriyoruz.

HEDEF 15 MİLYAR DOLAR



Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı. 3 yıldır 8-9 milyar dolar aralığındaki ticaret hacmimizi 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz.

İkili deniz ticareti ve taşımacılığı, seyrüsefer serbestisi ve deniz güvenliği alanlarında işbirliğimizi artırmak arzusundayız.



GAZZE'DEKİ DRAM SÜRÜYOR



Ortak gündemimizin başlıca konusu Gazze. Şurası bir gerçek ki ateşkes tesis edilmiş olmakla birlikte Gazze'deki insani dram halen devam ediyor.

Gazze'de barışı mümkün kılacak girişimlerde Mısır ile birlikte çalışıyoruz, inşallah bunu da devam ettireceğiz.

Bu işbirliğini derinlemesine pekiştirmemiz lazım ki (bölgede) sürdürülebilir siyasi çözümlere bir an önce ulaşabilelim.



SOMALİLAND KARARINI KABUL ETMİYORUZ



Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararını kabul etmiyoruz.

Libyalıların önderliğinde yürütülecek süreçleri destekleme noktasında fikir birliği içindeyiz. Sudan'da ateşkes ardından sürdürülebilir barışı ümit ediyoruz.

SURİYE'NİN KAZANANI BÖLGEMİZ OLACAKTIR



Toprak bütünlüğü korunmuş, siyasi birliği sağlanmış bir Suriye'nin en büyük kazananı bölgemiz olacaktır. Suriye'deki büyük dönüşümün destekçisiyiz.

İran ile nükleer dosya dahil meselelerin diplomatik yollarla çözümü en isabetli yöntemdir.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin açıklamalarından satır başları:

Verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Erdoğan'la görüşmelerimiz yapıcıydı. Çeşitli alanlarda mutabakat zabıtları imzalandı.

Bölgemiz krizlere gebe. Bizlerin iş birliği yapması lazım. Sürdürülebilir siyasi çözümlere bir an önce ulaşmak için.

Filistin'de 2 devletli çözüm olmalı, Gazze'de barış olmalı.