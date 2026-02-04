SON DAKİKA
Fatih Karagümrük - Başakşehir: 1-4 | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı İstanbul'da devam etti. Fatih Karagümrük ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadeleden galip ayrılan taraf, 4-1'lik skorla konuk takım oldu. İşte atılan goller...

Giriş Tarihi :04 Şubat 2026 , 15:27 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2026 , 17:32
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı İstanbul'da devam etti. Fatih Karagümrük ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadeleden galip ayrılan taraf, 4-1'lik skorla konuk takım oldu. İşte atılan goller...

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

Turuncu lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Miguel Crespo ve Ivan Brnic kaydetti.

Başakşehir bu galibiyetle birlikte puanını 6'ya yükseltti ve son haftada Trabzonspor'u ağırlayacak.

Fatih Karagümrük ise 2 puanda kaldı ve Fethiyespor'a konuk olacak.

Başakşehir'in gol sevinci (AA)Başakşehir'in gol sevinci (AA)

GOLLER

Fatih Karagümrük - Başakşehir: 0-1 | Abbosbek Fayzullayev

GOL | Karagümrük 0-1 Başakşehir (Fayzullaev)

Fatih Karagümrük - Başakşehir: 0-2 | Eldor Shomurodov

GOL | Karagümrük 0-2 Başakşehir (Shomurodov)

Fatih Karagümrük - Başakşehir: 0-3 | Miguel Crespo

GOL | Karagümrük 0-3 Başakşehir (Crespo)

Fatih Karagümrük - Başakşehir: 0-4 | Ivan Brnic

GOL | Karagümrük 0-4 Başakşehir (Brnic)

Fatih Karagümrük - Başakşehir: 1-4 | Abdul Kader Moussa Kone

GOL | Karagümrük 1-4 Başakşehir (Kone)

ZTK'DA 3. HAFTA PROGRAMI

4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA

15:30 FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR
18:00 GENÇLERBİRLİĞİ - EYÜPSPOR
20:30 GALATASARAY - İSTANBULSPOR

5 ŞUABT 2026 PERŞEMBE

13:00 KEÇİÖRENGÜCÜ - GAZİANTEP FK
15:30 KONYASPOR - ALİAĞA FUTBOL
18:00 KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ
20:30 FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR

