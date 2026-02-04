Fatih Karagümrük - Başakşehir: 1-4 | Ziraat Türkiye Kupası

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı İstanbul'da devam etti. Fatih Karagümrük ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadeleden galip ayrılan taraf, 4-1'lik skorla konuk takım oldu. İşte atılan goller...

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

Turuncu lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Miguel Crespo ve Ivan Brnic kaydetti.

Başakşehir bu galibiyetle birlikte puanını 6'ya yükseltti ve son haftada Trabzonspor'u ağırlayacak.

Fatih Karagümrük ise 2 puanda kaldı ve Fethiyespor'a konuk olacak.