KENAN CİNAYET SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI Sacit Temiz'in ölüm haberinin ardından gözaltına alınan Kenan'ı çıkaracağını düşünen Hanzade, Celadet'in başka bir avukat çağırmasına tepki gösterdi. Kenan'ın tutuklanmasıyla gerilim daha da büyüdü. Sacit'in ölümünden kendisini sorumlu tutan Kenan cezasını çekmeye hazır olduğunu söylerken Celadet, oğlunun cezaevine girmesinden Hanzade'nin deneyimsizliğini sorumlu tuttu.

LEYLA, OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNÜ GİZLİCE KUTLADI Kenan'ın karakola götürülmesinin ardından Leyla'nın oğlundan ayrılmasına gönlü razı olmayan Ahsen, Celadet'in yasaklarına rağmen anne oğlu kendi evinde buluşturdu. Munise de Celadet'in yere attığı pastayı düzelterek bu gizli buluşmaya katıldı. Munise bu anların fotoğraflarını çekti Ancak Munise'nin bastırmak için Ejder'e bıraktığı fotoğraflar, gizli kutlamanın ortaya çıkma ihtimalini doğurdu.

LEYLA'NIN CEZAEVİ ZİYARETİ KENAN'I DERİNDEN ETKİLEDİ Kenan'ı cezaevinde ziyaret eden Leyla, Emir'den ayrı geçirdiği üç yılın acısını anlatarak onu gözyaşlarına boğdu. Yine de kendisi için kötülük dilemediğini, oğlunu kucağına verdiğinde sevdiği eski Kenan'ı gördüğünü söyledi. Sacit'in ailesine kan parası teklif etmek için hastaneye giden Celadet ise cenazelerin kaydında yanlışlık yapıldığını ve Sacit'in hayatta olduğunu öğrendi. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla Kenan serbest kaldı.

SUZİ, CELADET'İN PLANINA BOYUN EĞMEDİ Kenan'ın Suzi'nin konakta kalmasından kuşkulanmaya başlaması üzerine Celadet, onu Mersin'e göndermek istedi. Ancak Suzi, Alman avukatının hem nerede olduğunu hem de Leyla'ya kurulan tuzağı bildiğini açıklayarak bu plana karşı çıktı. Kendisinden iki gün haber alınamazsa avukatının polise gideceğini söylemesi, Celadet'in elini kolunu bağladı. Öte yandan Hanzade ile Devran'ın telefonda kendisini çekiştirdiğini duyan Celadet'in gelinine ve eski dostuna güveni sarsıldı. Kenan'ın Leyla'dan kopamadığını görmesi ise ailesi ve ortaklıkları için duyduğu kaygıyı artırdı.