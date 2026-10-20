Bu sırada Bayram'ın geçmişiyle ilgili gerçek de gün yüzüne çıktı. Yıllar önce küçük Can'ı Hikmet'in emriyle kaçıran Bayram, Can'ın Hasan olduğunu ilk kez Hikmet'ten öğrenince yıkıldı. Nihal ile İbo'nun nişanında Emir ve Hasan'a duyguyla sarılan Bayram, öğrendiği gerçekle nasıl yüzleşeceğini bilemedi. Altı Üstü İstanbul 18. bölüm fragmanı yayınlandı

Issız arazideki buluşmada Hikmet, kaçırttığı Soner'in hayatını tehdit ederek pasaportları istedi. Uzay ise kardeşinin kim olduğunu öğrenmeden pasaportları vermeyi reddetti. Hikmet'in Uzay'ı vurdurmak üzere olduğu sırada Emir, Hasan ve polis yetişti. Çıkan çatışmada Naz ile Melek kurtarılırken Hikmet vuruldu. Ölmeden önce söylediği "Bayram kaçırdı…" sözlerini duyan Hasan, dehşet içinde Emir'e baktı. Hasan, Hikmet'in son sözlerinin ardından Bayram'la yüzleşecek mi? Uzay, kardeşi Can'ın kim olduğunu öğrenecek mi?