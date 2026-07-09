Bankaya karşı nefes kesen mücadele! Var Mısın Yok Musun'da risk giderek büyüyor

13 numaralı kutuyla yarışan Nedret, ilk turda 3 milyon TL'lik kutunun açılmasına rağmen moralini bozmadı. İlerleyen turlarda peş peşe bulduğu mavi kutularla oyunu lehine çevirmeyi başaran Nedret, hayatı boyunca yaşadığı mücadeleleri nasıl atlattığını anlatırken duygusal anlar yaşadı. Eşi ve çocuklarının stüdyoya gelmesi ise bölümün en duygusal anlarından biri oldu.

Nedret, 6.turda 1 milyon TL ve 2 milyon TL'lik kutuları açtırmasına rağmen iki 5 milyon TL'yi de para ağacında tutmayı başardı. 1 milyon 475 bin TL'lik banka teklifiyle karşı karşıya kalan Nedret, ailesinin ve arkadaşlarının görüşlerini dinledikten sonra "varım" diyerek teklifi kabul etti. Sonrasında "ya devam etseydi?" sorusunun cevabı arandı. Murat'ın kutusundan 250.000 TL, Sema'nın kutusundan ise 5 milyon TL çıktığı görülürken, bankanın bir sonraki teklifinin 1 milyon 450 bin TL olacağı ortaya çıktı. Kendi kutusundan 5.000 TL çıkan Nedret, yarışmadan 1 milyon 475 bin TL kazanarak ayrıldı.

VAR MISIN YOK MUSUN 16. BÖLÜMDE NELER OLDU? Programın 16.bölüm yarışmacısı Bingöllü Aşkın Dilürü oldu. 35 yaşındaki Aşkın, kazanacağı parayla çocuklarıyla birlikte huzurla yaşayabileceği bir ev almayı hedefledi.

1 numaralı kutuyla yarışan Aşkın, ilk turlarda yaptığı başarılı seçimlerle dikkat çekti. Yarışma boyunca hem çocuklarına daha iyi bir gelecek sunma hayalinden hem de zor geçen evlilik sürecinden bahseden aşkın, duygusal anlar yaşadı. 3.turda ilk 5 milyon TL'lik büyük ödülü kaybeden Aşkın, buna rağmen mücadelesinden vazgeçmedi. 5.turun sonunda gelen 435.000 TL'lik banka teklifini reddedip şansını bir tur daha deneme kararı aldı. Ancak 6.turda son 5 milyon TL'lik kutunun da açılmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Bankanın 215.000 TL'lik teklifiyle karşı karşıya kalan Aşkın, annesinin de tavsiyesiyle "varım" diyerek teklifi kabul etti. Sonrasında "ya devam etseydi?" sorusunun cevabı arandı. Duygu ve Bilge'nin kutularından 1.000 TL ve 250.000 TL çıkarken, bankanın devam senaryosunda bir sonraki teklifi 430.000 TL oldu. Aşkın'ın kendi kutusundan ise 10.000 TL çıktı.

Hafta ortasını heyecanla dolduracak olan "Var Mısın Yok Musun" yeni bölümleriyle Salı, Çarşamba ve Perşembe akşamları saat 20.00'de ATV'de!

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