FLASH BELLEK AÇILDI EZBER BOZULDU

Bölümün finalinde ise uzun süredir herkesin peşinde koştuğu flash bellek nihayet açıldı. Bellekten çıkan görüntüler tüm ezberleri bozarken, izleyiciyi yeni bir sürprizle baş başa bıraktı.

Dizinin yayının ardından sosyal medya platformlarında da yoğun bir hareketlilik yaşandı. Özellikle Emir ve Uzay'ın kaza sahnesi ile finaldeki görüntüler en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

İzleyiciler bölümün temposuna ve oyunculuklara dair beğeni dolu yorumlar paylaşırken, final sahnesinin ardından yeni bölümde neler olacağına dair merak da arttı.