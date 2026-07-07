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"Altı Üstü İstanbul"da ezber bozan son sahne! Flash belleğin açılması mahalledeki tüm dengeleri sarstı

atv'nin merakla takip edilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", dün akşam yayınlanan dördüncü bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Emir ve Uzay’ın yaşam mücadelesi verdiği kaza sahnesiyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizinin finalinde, uzun süredir peşinde olunan flash belleğin açılması mahallede kartların yeniden karılmasına neden oldu.

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"Altı Üstü İstanbul"da ezber bozan son sahne! Flash belleğin açılması mahalledeki tüm dengeleri sarstı

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan NTC Medya imzalı "Altı Üstü İstanbul", dün akşam yayınlanan dördüncü bölümüyle ekran yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor.

Altı Üstü İstanbul 4. bölümden kareler / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.Altı Üstü İstanbul 4. bölümden kareler / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

SON BÖLÜME İZLEYİCİDEN TAM NOT

Sürükleyici olay örgüsü ve oyuncu kadrosunun performansıyla dikkat çeken yapım, son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

"Altı Üstü İstanbul"da ezber bozan son sahne! Flash belleğin açılması mahalledeki tüm dengeleri sarstı-3

KAZA SAHNESİ GECEYE DAMGA VURDU

Dördüncü bölümde, şarampole yuvarlanan araçta ölümle burun buruna gelen Emir ve Uzay'ın verdiği yaşam mücadelesi ekran başındakilere duygusal anlar yaşattı.

Video Oynatma İkonu Altı Üstü İstanbul 5. bölüm fragmanı

Geçmişte yaşanan yangının perde arkasındaki sırların birer birer gün yüzüne çıkması mahalledeki dengeleri temelinden sarsarken, Bayram'ın transfer parasını harcadığının ortaya çıkması ise bölümün öne çıkan diğer bir gelişmesi oldu.

"Altı Üstü İstanbul"da ezber bozan son sahne! Flash belleğin açılması mahalledeki tüm dengeleri sarstı-4

FLASH BELLEK AÇILDI EZBER BOZULDU

Bölümün finalinde ise uzun süredir herkesin peşinde koştuğu flash bellek nihayet açıldı. Bellekten çıkan görüntüler tüm ezberleri bozarken, izleyiciyi yeni bir sürprizle baş başa bıraktı.

Dizinin yayının ardından sosyal medya platformlarında da yoğun bir hareketlilik yaşandı. Özellikle Emir ve Uzay'ın kaza sahnesi ile finaldeki görüntüler en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

İzleyiciler bölümün temposuna ve oyunculuklara dair beğeni dolu yorumlar paylaşırken, final sahnesinin ardından yeni bölümde neler olacağına dair merak da arttı.

"Altı Üstü İstanbul"da ezber bozan son sahne! Flash belleğin açılması mahalledeki tüm dengeleri sarstı-5

BÜYÜK YÜZLEŞME BAŞLIYOR

Dördüncü bölümün hemen ardından yayınlanan 5. bölüm tanıtımı, mahallede büyük bir hesaplaşmanın başlayacağının sinyallerini verdi.

"Benim için artık sen bir hiçsin!" ifadesinin öne çıktığı yeni bölüm fragmanı, flash bellekteki görüntülerin ardından dostlukların, aile bağlarının ve kurulu dengelerin geri dönülmez şekilde değişeceğini gözler önüne seriyor.

"Altı Üstü İstanbul"da ezber bozan son sahne! Flash belleğin açılması mahalledeki tüm dengeleri sarstı-6

HER PAZARTESİ ATV EKRANLARINDA

"Altı Üstü İstanbul", yeni bölümleriyle her pazartesi saat 20.00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

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Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Televizyon

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