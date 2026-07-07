"Altı Üstü İstanbul"da ezber bozan son sahne! Flash belleğin açılması mahalledeki tüm dengeleri sarstı
atv'nin merakla takip edilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", dün akşam yayınlanan dördüncü bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Emir ve Uzay’ın yaşam mücadelesi verdiği kaza sahnesiyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizinin finalinde, uzun süredir peşinde olunan flash belleğin açılması mahallede kartların yeniden karılmasına neden oldu.
atv ekranlarında izleyiciyle buluşan NTC Medya imzalı "Altı Üstü İstanbul", dün akşam yayınlanan dördüncü bölümüyle ekran yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor.
SON BÖLÜME İZLEYİCİDEN TAM NOT
Sürükleyici olay örgüsü ve oyuncu kadrosunun performansıyla dikkat çeken yapım, son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı.
KAZA SAHNESİ GECEYE DAMGA VURDU
Dördüncü bölümde, şarampole yuvarlanan araçta ölümle burun buruna gelen Emir ve Uzay'ın verdiği yaşam mücadelesi ekran başındakilere duygusal anlar yaşattı.
Geçmişte yaşanan yangının perde arkasındaki sırların birer birer gün yüzüne çıkması mahalledeki dengeleri temelinden sarsarken, Bayram'ın transfer parasını harcadığının ortaya çıkması ise bölümün öne çıkan diğer bir gelişmesi oldu.
FLASH BELLEK AÇILDI EZBER BOZULDU
Bölümün finalinde ise uzun süredir herkesin peşinde koştuğu flash bellek nihayet açıldı. Bellekten çıkan görüntüler tüm ezberleri bozarken, izleyiciyi yeni bir sürprizle baş başa bıraktı.
Dizinin yayının ardından sosyal medya platformlarında da yoğun bir hareketlilik yaşandı. Özellikle Emir ve Uzay'ın kaza sahnesi ile finaldeki görüntüler en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
İzleyiciler bölümün temposuna ve oyunculuklara dair beğeni dolu yorumlar paylaşırken, final sahnesinin ardından yeni bölümde neler olacağına dair merak da arttı.
BÜYÜK YÜZLEŞME BAŞLIYOR
Dördüncü bölümün hemen ardından yayınlanan 5. bölüm tanıtımı, mahallede büyük bir hesaplaşmanın başlayacağının sinyallerini verdi.
"Benim için artık sen bir hiçsin!" ifadesinin öne çıktığı yeni bölüm fragmanı, flash bellekteki görüntülerin ardından dostlukların, aile bağlarının ve kurulu dengelerin geri dönülmez şekilde değişeceğini gözler önüne seriyor.
HER PAZARTESİ ATV EKRANLARINDA
"Altı Üstü İstanbul", yeni bölümleriyle her pazartesi saat 20.00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.