Taşacak Bu Deniz dizisinde çekim hatası: Mezar taşındaki tarih gündem oldu

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz dizisinin 4 Nisan tarihli bölümünde, karakterlerden Ömer Koçari’nin mezar taşındaki ölüm tarihinin fragmandakiyle uyuşmaması dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarına göre, fragmanda yer alan tarih ile yeni bölümdeki tarihin farklı olması bir devamlılık hatası olarak kayda geçti.

Taşacak Bu Deniz dizisinde çekim hatası: Mezar taşındaki tarih gündem oldu
  • TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde Ömer Koçari'nin mezar taşındaki ölüm tarihi fragmanda gösterilenden farklı çıktı.
  • Adil ve Fadime'nin babası Ömer Koçari'nin mezar ziyareti sahnesinde kullanılan dekor fragman görüntüleriyle çelişti.
  • İzleyiciler fragman ile canlı yayını karşılaştırarak ekran görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
  • Devamlılık hatası sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapılmasına neden oldu.
  • Mezar taşı gibi yazılı dekorlar farklı çekim günlerinde yeniden hazırlanırken tarih kaymaları oluşabiliyor.

Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde Adil ve Fadime'nin babası Ömer Koçari'nin mezar taşı sahnesinde çekim hatası yapıldı. İzleyicilerin sosyal medya platformlarındaki tespitlerine göre, fragmanda farklı görünen ölüm tarihi, bölüm yayınlandığında tamamen değişmiş olarak ekrana yansıdı.

Taşacak Bu Deniz izleyicisi, Ömer Koçari'nin mezar sahnesindeki tarih farkını saniyeler içinde yakaladı.

MEZAR TAŞINDAKİ TARİH KRİZİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

TRT 1'in geniş izleyici kitlesine sahip dizisi Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde, senaryo akışını doğrudan etkilemese de teknik bir dikkatsizlik yaşandı. Adil ve Fadime'nin babası Ömer Koçari'nin mezar ziyareti sahnesinde kullanılan dekor, fragman görüntüleriyle çelişti.

FRAGMANDA BAŞKA BÖLÜMDE BAŞKA: MEZAR TAŞI KARMAŞASI

Dizilerin tanıtım süreçlerinde kullanılan sahneler ile yayına giren nihai kurgu arasındaki farklar bazen bu tip teknik hataları beraberinde getirebiliyor. Taşacak Bu Deniz dizisinde yaşanan durumun detayları şu şekilde:

  • Karakter: Adil ve Fadime'nin babası Ömer Koçari.

  • Hata Yeri: Mezar taşındaki ölüm tarihi.

  • Çelişki: Fragman görüntülerinde yer alan tarih, ana bölümde farklı bir tarihle değiştirildi.

  • İzleyici Tepkisi: Sosyal medyada "devamlılık hatası" başlığı altında yüzlerce paylaşım yapıldı.

Fragman çekiminden sonra mezar taşındaki tarihin neden değiştiği merak konusu oldu.

TEKNİK KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

DetayFragmanda GörülenYeni Bölümde Görülen
Mezar Taşı YazısıÖmer KoçariÖmer Koçari
Ölüm TarihiFarklı TarihGüncellenmiş / Farklı Tarih
Fark Edilme YeriTanıtım VideolarıTRT 1 Yayını

Dizinin sıkı takipçileri, fragman ve ana bölüm arasındaki tutarsızlığı böyle belgeledi.

EDİTÖR ANALİZİ: DEVAMLILIK HATALARI NEDEN OLUR?

Büyük prodüksiyonlarda bile bu tarz "continuity" (devamlılık) hataları sıkça yaşanabiliyor. Özellikle mezar taşı gibi üzerinde yazı bulunan dekorlar, farklı çekim günlerinde veya ek sahnelerde (pick-up shot) yeniden hazırlanırken bu tür tarih kaymaları oluşabiliyor. Taşacak Bu Deniz gibi yüksek reytingli dizilerde izleyici kitlesi sahneleri kare kare incelediği için, post-prodüksiyon aşamasındaki bu küçük dikkatsizlik kısa sürede geniş bir etkileşim dalgasına dönüşüyor.

Dizinin kilit karakteri Ömer Koçari’nin mezar sahnelerinde yaşanan teknik aksaklık dizinin son bölümüne damga vurdu.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Taşacak Bu Deniz Ömer Koçari nasıl öldü, hikayesi ne?

Dizinin ana dram aksını oluşturan Ömer Koçari karakteri, Adil ve Fadime'nin geçmişindeki büyük sırrın kilit ismidir. Ölümü, aile içindeki dengeleri değiştiren ve çocuklarının hayatını derinden etkileyen gizemli bir olay zinciriyle bağlantılıdır.

Ömer Koçari'nin mezar taşı hatası sosyal medyada nasıl yayıldı?

Dikkatli izleyiciler, dizinin YouTube kanalında yayınlanan fragman ile TRT 1 ekranlarındaki canlı yayını eş zamanlı karşılaştırarak ekran görüntülerini X (Twitter) üzerinden paylaştı. "Devamlılık hatası" etiketi kısa sürede dizi hayranları arasında etkileşim rekoru kırdı.

Bazı kullanıcılar ise hikayede bir zaman atlaması yaşandığını ve bu yüzden tarihin güncellendiğini savunuyor. (Fotoğraflar TRT 1'den alınmıştır.)

Taşacak Bu Deniz dizisi nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri, hikayenin atmosferine uygun olarak doğal dokusu korunmuş, deniz kıyısındaki özel set alanlarında ve belirlenen kıyı kasabalarında gerçekleştiriliyor.

Türkiye aşığı Japon yarışmacı Milyonere damga vurdu: Joker olarak Cemal Hünalı aradıTürkiye aşığı Japon yarışmacı Milyonere damga vurdu: Joker olarak Cemal Hünalı aradı
Türkiye aşığı Japon yarışmacı Milyoner'e damga vurdu: Joker olarak Cemal Hünal'ı aradı
Var Mısın Yok Musun ATVde başlıyor: 5 milyon TL’lik büyük ödül açıklandıVar Mısın Yok Musun ATVde başlıyor: 5 milyon TL’lik büyük ödül açıklandı
Var Mısın Yok Musun ATV'de başlıyor: 5 milyon TL’lik büyük ödül açıklandı
Yeraltı dizisinde partnerlik krizi: Devrim Özkan ayrılıyor mu? Fotoğraflar silindi rekabet kızıştıYeraltı dizisinde partnerlik krizi: Devrim Özkan ayrılıyor mu? Fotoğraflar silindi rekabet kızıştı
Yeraltı dizisinde partnerlik krizi: Devrim Özkan ayrılıyor mu? Fotoğraflar silindi rekabet kızıştı

Türkiye aşığı Japon yarışmacı Milyoner'e damga vurdu: Joker olarak Cemal Hünal'ı aradı
SONRAKİ HABER

Japon yarışmacı damga vurdu

 Ekvador’da kartellerin kaçırdığı gezgin Milyoner'de: Ülkem sayesinde kurtuldum
ÖNCEKİ HABER

Ekvador’da kartellerin kaçırdığı gezgin Milyoner'de: Ülkem sayesinde kurtuldum

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler