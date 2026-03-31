Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde Adil ve Fadime'nin babası Ömer Koçari'nin mezar taşı sahnesinde çekim hatası yapıldı. İzleyicilerin sosyal medya platformlarındaki tespitlerine göre, fragmanda farklı görünen ölüm tarihi, bölüm yayınlandığında tamamen değişmiş olarak ekrana yansıdı.
MEZAR TAŞINDAKİ TARİH KRİZİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI
TRT 1'in geniş izleyici kitlesine sahip dizisi Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde, senaryo akışını doğrudan etkilemese de teknik bir dikkatsizlik yaşandı. Adil ve Fadime'nin babası Ömer Koçari'nin mezar ziyareti sahnesinde kullanılan dekor, fragman görüntüleriyle çelişti.
FRAGMANDA BAŞKA BÖLÜMDE BAŞKA: MEZAR TAŞI KARMAŞASI
Dizilerin tanıtım süreçlerinde kullanılan sahneler ile yayına giren nihai kurgu arasındaki farklar bazen bu tip teknik hataları beraberinde getirebiliyor. Taşacak Bu Deniz dizisinde yaşanan durumun detayları şu şekilde:
Karakter: Adil ve Fadime'nin babası Ömer Koçari.
Hata Yeri: Mezar taşındaki ölüm tarihi.
Çelişki: Fragman görüntülerinde yer alan tarih, ana bölümde farklı bir tarihle değiştirildi.
İzleyici Tepkisi: Sosyal medyada "devamlılık hatası" başlığı altında yüzlerce paylaşım yapıldı.
TEKNİK KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
|Detay
|Fragmanda Görülen
|Yeni Bölümde Görülen
|Mezar Taşı Yazısı
|Ömer Koçari
|Ömer Koçari
|Ölüm Tarihi
|Farklı Tarih
|Güncellenmiş / Farklı Tarih
|Fark Edilme Yeri
|Tanıtım Videoları
|TRT 1 Yayını
EDİTÖR ANALİZİ: DEVAMLILIK HATALARI NEDEN OLUR?
Büyük prodüksiyonlarda bile bu tarz "continuity" (devamlılık) hataları sıkça yaşanabiliyor. Özellikle mezar taşı gibi üzerinde yazı bulunan dekorlar, farklı çekim günlerinde veya ek sahnelerde (pick-up shot) yeniden hazırlanırken bu tür tarih kaymaları oluşabiliyor. Taşacak Bu Deniz gibi yüksek reytingli dizilerde izleyici kitlesi sahneleri kare kare incelediği için, post-prodüksiyon aşamasındaki bu küçük dikkatsizlik kısa sürede geniş bir etkileşim dalgasına dönüşüyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Taşacak Bu Deniz Ömer Koçari nasıl öldü, hikayesi ne?
Dizinin ana dram aksını oluşturan Ömer Koçari karakteri, Adil ve Fadime'nin geçmişindeki büyük sırrın kilit ismidir. Ölümü, aile içindeki dengeleri değiştiren ve çocuklarının hayatını derinden etkileyen gizemli bir olay zinciriyle bağlantılıdır.
Ömer Koçari'nin mezar taşı hatası sosyal medyada nasıl yayıldı?
Dikkatli izleyiciler, dizinin YouTube kanalında yayınlanan fragman ile TRT 1 ekranlarındaki canlı yayını eş zamanlı karşılaştırarak ekran görüntülerini X (Twitter) üzerinden paylaştı. "Devamlılık hatası" etiketi kısa sürede dizi hayranları arasında etkileşim rekoru kırdı.
Taşacak Bu Deniz dizisi nerede çekiliyor?
Dizinin çekimleri, hikayenin atmosferine uygun olarak doğal dokusu korunmuş, deniz kıyısındaki özel set alanlarında ve belirlenen kıyı kasabalarında gerçekleştiriliyor.
