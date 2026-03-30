Ekranların sevilen yüzü Esra Erol "Var Mısın Yok Musun"un yeni sunucusu olurken, yarışmanın büyük ödülü tam 5 milyon TL olarak belirlendi. Başvuruların sürdüğü program, dijital mecralar ve WhatsApp hattı üzerinden adaylarını bekliyor.
VAR MISIN YOK MUSUN ATV EKRANLARINDA BAŞLIYOR
Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yarışma formatlarından biri olan Var Mısın Yok Musun, ATV ekranlarında yeni bir döneme başlıyor. Programın merakla beklenen sunucusu, kanalın başarılı ismi Esra Erol oldu. Yıllardır gündüz kuşağında büyük başarılara imza atan Erol, bu kez kutuların heyecanına ortaklık edecek.
BÜYÜK ÖDÜL REKOR SEVİYEDE
Bu sezon yarışmanın en dikkat çeken noktası ise para ağacındaki en yüksek rakam oldu. Önceki sezonlara göre ciddi bir artışa giden yapımda, en büyük kutuda tam 5 milyon TL yer alıyor.
YARIŞMANIN ÖZETİ
|Detay
|Bilgi
|Yayıncı Kanal
|ATV
|Sunucu
|Esra Erol
|Büyük Ödül
|5.000.000 TL
|Başvuru Kanalı
|atv.com.tr & WhatsApp
|WhatsApp Hattı
|0539 926 82 90
BAŞVURU SÜRECİ VE KATILIM ŞARTLARI
Yarışma heyecanına dahil olmak isteyen adaylar için başvurular resmi olarak açıldı. Katılmak isteyenler iki farklı yol izleyebiliyor:
ATV resmi internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurmak.
0539 926 82 90 numaralı WhatsApp hattı üzerinden iletişim kurmak.
MERAK EDİLENLER
Var Mısın Yok Musun ne zaman başlıyor?
ATV tarafından paylaşılan tanıtımlarda yarışmanın "yakında" başlayacağı belirtildi; kesin tarih henüz netleşmedi.
Büyük ödül ne kadar?
Yeni sezonda yarışmacıların kazanabileceği en yüksek tutar 5 milyon TL olarak açıklandı.
Yarışmaya nasıl başvurulur?
atv.com.tr web sitesindeki form doldurularak veya 0539 926 82 90 numaralı WhatsApp hattı üzerinden başvuru yapılabiliyor.
Var Mısın Yok Musun sunucusu kim?
Yarışmanın yeni sezon sunuculuğunu Esra Erol üstleniyor.
