Var Mısın Yok Musun ATV'de başlıyor: 5 milyon TL’lik büyük ödül açıklandı

Televizyon dünyasının unutulmaz yarışma programı "Var Mısın Yok Musun", 1 Nisan 2026 itibarıyla ATV ekranlarında başlayacak yeni sezonu için Esra Erol ile anlaştı ve büyük ödülü 5 milyon TL olarak belirledi. ATV'nin yaptığı resmi açıklamaya göre, fenomen yarışma yakında izleyiciyle buluşacak.

Var Mısın Yok Musun ATV'de başlıyor: 5 milyon TL’lik büyük ödül açıklandı
  • Esra Erol, ATV ekranlarında yayınlanacak Var Mısın Yok Musun yarışmasının yeni sunucusu oldu.
  • Yarışmanın büyük ödülü 5 milyon TL olarak belirlendi.
  • Başvurular atv.com.tr internet sitesi ve 0539 926 82 90 numaralı WhatsApp hattı üzerinden alınıyor.
  • Programın başlangıç tarihi henüz kesinleşmedi.

Ekranların sevilen yüzü Esra Erol "Var Mısın Yok Musun"un yeni sunucusu olurken, yarışmanın büyük ödülü tam 5 milyon TL olarak belirlendi. Başvuruların sürdüğü program, dijital mecralar ve WhatsApp hattı üzerinden adaylarını bekliyor.

ʺVar Mısın Yok Musunʺ ATV ekranlarında yeni sezonuyla izleyiciyle buluşuyor.

VAR MISIN YOK MUSUN ATV EKRANLARINDA BAŞLIYOR

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yarışma formatlarından biri olan Var Mısın Yok Musun, ATV ekranlarında yeni bir döneme başlıyor. Programın merakla beklenen sunucusu, kanalın başarılı ismi Esra Erol oldu. Yıllardır gündüz kuşağında büyük başarılara imza atan Erol, bu kez kutuların heyecanına ortaklık edecek.

Sevilen sunucu Esra Erol, fenomen yarışmanın sunuculuğunu üstleniyor.

BÜYÜK ÖDÜL REKOR SEVİYEDE

Bu sezon yarışmanın en dikkat çeken noktası ise para ağacındaki en yüksek rakam oldu. Önceki sezonlara göre ciddi bir artışa giden yapımda, en büyük kutuda tam 5 milyon TL yer alıyor.

YARIŞMANIN ÖZETİ

DetayBilgi
Yayıncı KanalATV
SunucuEsra Erol
Büyük Ödül5.000.000 TL
Başvuru Kanalıatv.com.tr & WhatsApp
WhatsApp Hattı0539 926 82 90

Yarışmanın yeni sezonunda büyük ödül tam 5 milyon TL olarak belirlendi.

BAŞVURU SÜRECİ VE KATILIM ŞARTLARI

Yarışma heyecanına dahil olmak isteyen adaylar için başvurular resmi olarak açıldı. Katılmak isteyenler iki farklı yol izleyebiliyor:

  • ATV resmi internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurmak.

  • 0539 926 82 90 numaralı WhatsApp hattı üzerinden iletişim kurmak.

Türkiye’nin konuştuğu yarışma programı için geri sayım resmen başladı.(Fotoğraflar ATV resmi internet adresi üzerinden alınmıştır.)

MERAK EDİLENLER

Var Mısın Yok Musun ne zaman başlıyor?

ATV tarafından paylaşılan tanıtımlarda yarışmanın "yakında" başlayacağı belirtildi; kesin tarih henüz netleşmedi.

Büyük ödül ne kadar?

Yeni sezonda yarışmacıların kazanabileceği en yüksek tutar 5 milyon TL olarak açıklandı.

Yarışmaya nasıl başvurulur?

atv.com.tr web sitesindeki form doldurularak veya 0539 926 82 90 numaralı WhatsApp hattı üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Var Mısın Yok Musun sunucusu kim?

Yarışmanın yeni sezon sunuculuğunu Esra Erol üstleniyor.

Kuruluş Orhan 20. bölüm: İktidar savaşı alevleniyor!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 44 yıllık evlilik yarı yaşındaki kişiyle sarsıldı: "Sevgilim değil pazardan müşterim"
Müge Anlı'da ihbar sayılan yayının ardından şok gelişmeler: 7 yaşındaki çocuk devlet korumasında I Aile deport edildi
Reyting rekortmeni A.B.İ.'de büyük hesaplaşma: Geçmişin gölgesi peşini bırakmıyor

