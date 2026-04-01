Uçlar meclisinin dengesini bozmak isteyen Sultan Orhan, Germiyanoğlu Mehmet Bey'i saraya davet ederek ittifak teklifinde bulundu. Ancak Mehmet Bey bu teklifi reddederek sofradan kalktı.

Şahinşah'ın obasına baskın yapmak isteyen Alaeddin Bey, Nasuh Çelebi'ye kurdurduğu köprüyle ansızın saldırdı. Şahinşah'a ağır kayıplar verdiren Alaeddin Bey, Didar'ı ise elinden kaçırdı. Diğer cephede Orhan Gazi ve ordusu taarruza kalktı. Ormanda karşı karşıya gelen iki ordu, Şahinşah'ın planıyla çıkan yangının ortasında kaldı. Alevlerin sardığı cenk meydanında büyük kayıplar yaşanırken, Evrenos ve Yiğit kozlarını paylaştı. Yiğit alevlerin arasında kalırken, Evrenos savaş meydanından ayrıldı.

AŞK VE TEKLİF!

Savaşın ardından saraya dönen Evrenos, Fatma'ya evlilik teklifinde bulundu. "Seni hem Flavius hem Akçora hem de Evrenos olarak sevdim." sözleriyle duygularını dile getiren Evrenos, bir ömrü birlikte geçirme isteğini açıkça ifade etti.

SOFRADA BÜYÜK KARAR: SULH VE EVLİLİK!

Sultan Orhan'ın hanedan üyeleri ve beyleriyle bir araya geldiği yemek sahnesi geceye damga vurdu. "Devletimiz için mühim bir meseleyi konuşacağız." sözleriyle konuşmasına başlayan Sultan Orhan, İmparator Andronikos ile anlaşmaya vardığını ve sulh yapılacağını açıkladı.