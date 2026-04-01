Kuruluş Orhan 20. bölüm nefes kesti: Zafer ve büyük kararlar gecesi!

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan son bölümüyle aksiyon, strateji ve duygu yüklü sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Kurtuluşla başlayan mücadele, büyük kararlar ve sarsıcı gelişmelerle geceye damga vurdu.

  • Sultan Orhan, İmparator Andronikos ile sulh anlaşması yapıldığını ve anlaşma gereği Prenses Asporça ile evleneceğini açıkladı.
  • Sultan Orhan, Flavius'un beyliğini ilan ederek bundan sonra Evrenos Bey adıyla anılacağını duyurdu.
  • Alaeddin Bey, Şahinşah'ın obasına baskın düzenlerken ormanda çıkan yangında Yiğit alevlerin arasında kaldı.
  • Sultan Orhan, Germiyanoğlu Mehmet Bey'e ittifak teklif etti ancak Mehmet Bey teklifi reddetti.
  • Evrenos, savaş sonrası saraya dönerek Fatma'ya evlilik teklif etti.

Başrolünde Mert Yazıcıoğlu'nun rol aldığı, atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan dün akşam ekrana gelen 20'nci bölümüyle büyük beğeni topladı.

20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sultan Orhan ve alpları, Prenses Asporça'yı idamdan kurtardıktan sonra Andreas ve askerlerine diz çöktürdü. Mücadelenin ardından gitmek isteyen Asporça'yı durduran Orhan Gazi, onu kalmaya ve birlikte mücadele etmeye ikna etti.

FLAVIUS ARTIK EVRENOS BEY!

Zaferin ardından ordusuna seslenen Sultan Orhan, Flavius'un beyliğini ilan etti. "Bilesiniz ki Flavius, bundan sonra divanımdaki beylerimden, ardımdaki yoldaşlarımdan farksızdır." sözleriyle kararını açıklayan Sultan Orhan, Flavius'un yeni adını da duyurdu: "Gayrı babasının namı olan Evrenos Bey adıyla anılacaktır."

SARAYDA GERİLİM YÜKSELDİ!

Zaferin ardından saraya dönen Sultan Orhan'ı saray erkanı ve ahali karşıladı. Nilüfer Hatun'un Asporça'ya karşı mesafeli tavrı, sarayda tansiyonu bir kez daha yükseltti.

SULTAN ORHAN'DAN STRATEJİK İTTİFAK HAMLESİ!

Uçlar meclisinin dengesini bozmak isteyen Sultan Orhan, Germiyanoğlu Mehmet Bey'i saraya davet ederek ittifak teklifinde bulundu. Ancak Mehmet Bey bu teklifi reddederek sofradan kalktı.

ALAEDDİN'DEN BASKIN, ORMANDA KIYAMET!

Şahinşah'ın obasına baskın yapmak isteyen Alaeddin Bey, Nasuh Çelebi'ye kurdurduğu köprüyle ansızın saldırdı. Şahinşah'a ağır kayıplar verdiren Alaeddin Bey, Didar'ı ise elinden kaçırdı. Diğer cephede Orhan Gazi ve ordusu taarruza kalktı. Ormanda karşı karşıya gelen iki ordu, Şahinşah'ın planıyla çıkan yangının ortasında kaldı. Alevlerin sardığı cenk meydanında büyük kayıplar yaşanırken, Evrenos ve Yiğit kozlarını paylaştı. Yiğit alevlerin arasında kalırken, Evrenos savaş meydanından ayrıldı.

AŞK VE TEKLİF!

Savaşın ardından saraya dönen Evrenos, Fatma'ya evlilik teklifinde bulundu. "Seni hem Flavius hem Akçora hem de Evrenos olarak sevdim." sözleriyle duygularını dile getiren Evrenos, bir ömrü birlikte geçirme isteğini açıkça ifade etti.

SOFRADA BÜYÜK KARAR: SULH VE EVLİLİK!

Sultan Orhan'ın hanedan üyeleri ve beyleriyle bir araya geldiği yemek sahnesi geceye damga vurdu. "Devletimiz için mühim bir meseleyi konuşacağız." sözleriyle konuşmasına başlayan Sultan Orhan, İmparator Andronikos ile anlaşmaya vardığını ve sulh yapılacağını açıkladı.

Gemlik ve İznik'e 1000 alp konuşlandırılacağını da belirten Sultan Orhan, bu kararın stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Sözlerinin sonunda ise dengeleri değiştirecek o kararı duyurdu: "Anlaşma gereği Prenses Asporça ile evleneceğiz."

Kuruluş Orhan, bu bölümüyle aksiyon, strateji ve büyük yüzleşmelerle yayın gecesinin en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı.

Kuruluş Orhan, yeni bölümleriyle her Çarşamba saat 20.00'de atv'de!

Var Mısın Yok Musun ATV'de başlıyor: 5 milyon TL’lik büyük ödül açıklandı
 Ahmet Varlı Uzak Şehir'de: Meryem'in belalı eşi Feyyaz'ı canlandıracak
