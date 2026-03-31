Yeraltı dizisiyle ilgili kulislerde dikkat çeken bir gelişme konuşuluyor. Başrollerini Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan'ın paylaştığı yapımda bu hafta ekrana gelecek bölümde hikayenin yönünü sert biçimde değiştirecek bir ayrılık yaşanacağı öne sürüldü.
KADRODA KRİTİK KAYIP İDDİASI
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, dizinin önemli kadın karakterlerinden birinin hikayesi sona eriyor. Söz konusu karakterin senaryo gereği hayatını kaybederek projeden ayrılacağı iddiası veda sahnesinin sert ve sarsıcı bir şekilde kurgulanacağı yorumlarını beraberinde getirdi.
Bu gelişmenin, dizinin ana hikaye dengesi üzerinde doğrudan etkili olabileceği ve mevcut karakter ilişkilerini köklü biçimde değiştirebileceği belirtiliyor.
SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN HAMLELER
Diziye dair tartışmalar yalnızca senaryo tarafıyla sınırlı kalmadı. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar, ekran dışındaki gelişmelerin de gündeme taşınmasına neden oldu. İddiaya göre Devrim Özkan'ın, partneri Deniz Can Aktaş ile yer aldığı fotoğrafları Instagram hesabından kaldırması dikkat çekti.
Bunun hemen ardından Sümeyye Aydoğan'ın aynı oyuncuyla paylaşım yapması, izleyiciler arasında farklı yorumlara yol açtı. Bu gelişmeler kısa sürede "başrol rekabeti" iddialarını beraberinde getirdi.
KULİSLERDE DOLAŞAN PARTNERLİK SÖYLENTİSİ
Sektör kulislerinde, Deniz Can Aktaş'ın partner tercihini Sümeyye Aydoğan'dan yana kullandığı yönünde söylentiler dile getiriliyor. Ancak bu iddialara ilişkin taraflardan herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil.
KRİZ RİSKİ GÜNDEMDE
Hem senaryodaki ani karakter vedası hem de sosyal medya merkezli iddialar, yapımın istikrarı açısından soru işaretleri doğurdu. Özellikle ana karakterlerden birinin hikayeden çıkarılması ve oyuncular arasında rekabet söylentilerinin gündeme gelmesi dizinin izleyici bağlılığını zedeleyebilecek unsurlar arasında değerlendiriliyor.
Yaşanan gelişmelerin kısa vadede gündem yaratması beklenirken, uzun vadede projeye nasıl yansıyacağı ise belirsizliğini koruyor.