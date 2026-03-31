Müge Anlı ile Tatlı Sert’te 44 yıllık evlilik yarı yaşındaki kişiyle sarsıldı: "Sevgilim değil pazardan müşterim"

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen olayda, 44 yıllık evli Seyhan Bülbül ile Elmas Bülbül’ün yuvası, “yasak ilişki” ve “dolandırıcılık” iddialarıyla sarsıldı. Aile, Seyhan Bülbül’ün yarı yaşındaki bir kadın tarafından kandırıldığını, kredi çekip mal varlığını kaybetme noktasına geldiğini öne sürerken; canlı yayına bağlanan Ayten Yılmaz tüm suçlamaları reddetti.

  • Müge Anlı'nın programında 44 yıllık evli Seyhan Bülbül'ün eşi Elmas Bülbül'ü genç bir kadın için terk ettiği ve aileyi dolandırdığı iddiaları ele alındı
  • 70 yaşındaki Seyhan Bülbül'ün yarı yaşındaki Ayten Yılmaz ile ilişkisi olduğu ve bu nedenle kredi çekip tarla satarak aileyi borça soktuğu öne sürüldü
  • Seyhan Bülbül ilişki iddialarını reddederek Ayten Yılmaz'ın pazardan müşterisi olduğunu söylerken, Ayten Yılmaz da suçlamaları kabul etmedi
  • Çiftin oğlu Burhan Bülbül, Ayten Yılmaz'ı nitelikli dolandırıcılıkla suçlayarak emniyete şikayet ettiğini açıkladı
  • Burhan Bülbül'ün eşi, Ayten Yılmaz'ın kendisine buluşma teklif ettiğini ve ardından Seyhan Bülbül'ün fotoğrafını çekip polise şikayet ettiğini iddia etti

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan olay, izleyenleri şaşkına çevirdi. 44 yıllık evli Seyhan Bülbül ile eşi Elmas Bülbül arasındaki kriz, "yasak ilişki" ve "dolandırıcılık" iddialarıyla gündeme geldi.

"EVE HACİZ GELDİ"

Programda konuşan Müge Anlı, olayın sadece bir ilişki meselesi olmadığını vurgulayarak, "Elmas Hanım burada, eşinin aşk uğruna yılların birikimini heba ettiğini söylüyor. Ortada gerçek bir ilişki olduğu bile tartışmalı. İddialara göre kredi çekildi, tarla satılığa çıkarıldı ve borçlar nedeniyle eve haciz geldi" ifadelerini kullandı.

"SEVGİLİM DEĞİL PAZARDAN MÜŞTERİM"

44 yıllık yuvasını yarı yaşındaki isim için daıttığı iddia edilen Seyhan Bülbül ise aylar sonra stüdyoya gelerek ailesiyle yüzleşti.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Seyhan Bey, "Bahsettikleri kişi sevgilim değil, pazardan müşterim. Kesinlikle bir ilişkim yok" dedi. Okuma yazma bilmediğini söyleyen Seyhan Bey, iddia edilen mesajları da kendisinin atmadığını öne sürdü.

"O AİLE BENİM ÜZERİMDEN PRİM YAPMASIN"

İddiaların odağındaki Seyhan Bülbül'ün yarı yaşındaki Ayten Yılmaz ise canlı yayına bağlanarak suçlamaları kabul etmedi. Yılmaz, "O aile benim üzerimden prim yapmasın. Benim de ailem var, çevrem var" diyerek kendisini savundu.

"BİZE IZDIRAP ÇEKTİRİYOR"

Programda söz alan çiftin oğlu Burhan Bülbül ise yaşananlara sert tepki gösterdi. Babasının dolandırıldığını iddia eden Burhan Bey, "Babam çok merhametli bir insandır. Bu kadın geldi geleli 9-10 aydır bize ızdırap çektiriyor. Nitelikli dolandırıcı olduklarını düşünüyorum ve emniyete şikayet ettim" dedi.

"EVLADIMDAN KÜÇÜKSÜN UTANMAZ"

Stüdyoda tansiyonun yükseldiği anlarda Elmas Bülbül de Ayten Yılmaz'a sert sözlerle yüklendi: "Sen aileni düşünseydin 70 yaşındaki adamın peşine düşmezdin. Evladımdan küçüksün, utanmaz!" ifadelerini kullandı.

FİZİKSEL TEMAS YOK

Seyhan Bülbül ise tüm bu iddialara rağmen geri adım atmadı. "Ben kandırılmıyorum" diyen Seyhan Bey, gönlünün kaydığını kabul ederek "Duygusal olarak bir şeyler hissettim ama fiziksel bir temas olmadı" dedi.

BULUŞMA TEKLİFİNİN ARDINDAN ŞİKAYET

Programda ayrıca Burhan Bülbül'ün eşi de canlı yayına bağlanarak dikkat çeken iddialarda bulundu. Gelinin açıklamasına göre Ayten hanımın Burhan beyin eşine buluşma teklifi ettiği ve evinin altında bir yere gelmesini istediğini ardından da Seyhan beyin gelininin fotoğrafını çekerek polise şikayet ettiği ortaya çıktı.

İDDİALARI REDDETTİ

Müge Anlı'nın "Evdeki altınları aldınız mı?" sorusuna da yanıt veren Seyhan Bülbül, bu iddiayı kesin bir dille reddetti.

