"O AİLE BENİM ÜZERİMDEN PRİM YAPMASIN" İddiaların odağındaki Seyhan Bülbül'ün yarı yaşındaki Ayten Yılmaz ise canlı yayına bağlanarak suçlamaları kabul etmedi. Yılmaz, "O aile benim üzerimden prim yapmasın. Benim de ailem var, çevrem var" diyerek kendisini savundu.

"BİZE IZDIRAP ÇEKTİRİYOR" Programda söz alan çiftin oğlu Burhan Bülbül ise yaşananlara sert tepki gösterdi. Babasının dolandırıldığını iddia eden Burhan Bey, "Babam çok merhametli bir insandır. Bu kadın geldi geleli 9-10 aydır bize ızdırap çektiriyor. Nitelikli dolandırıcı olduklarını düşünüyorum ve emniyete şikayet ettim" dedi.

"EVLADIMDAN KÜÇÜKSÜN UTANMAZ" Stüdyoda tansiyonun yükseldiği anlarda Elmas Bülbül de Ayten Yılmaz'a sert sözlerle yüklendi: "Sen aileni düşünseydin 70 yaşındaki adamın peşine düşmezdin. Evladımdan küçüksün, utanmaz!" ifadelerini kullandı.

FİZİKSEL TEMAS YOK Seyhan Bülbül ise tüm bu iddialara rağmen geri adım atmadı. "Ben kandırılmıyorum" diyen Seyhan Bey, gönlünün kaydığını kabul ederek "Duygusal olarak bir şeyler hissettim ama fiziksel bir temas olmadı" dedi.