Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi filmi nerede, hangi ülkede çekildi? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi film i, Peygamber Efendimizin çocukluğunu ve ilk gençlik yıllarını sinematografik bir dille beyaz perdeye taşıdı. Filmin nerede ve hangi ülkede çekildiği, konusu ve oyuncu kadrosu ise merak ediliyor. Peki Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi nerede çekildi?

Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi film i 2015 yılında vizyona girdi. İranlı yönetmen Mecid Mecidi'nin imzasını taşıyan "Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi" filminin çekimleri, iki yıllık bir araştırma ve inceleme döneminin ardından başlayan çekimler, tam 5 yıl sürdü.

(Kaynak: Sosyal medya)

HZ. MUHAMMED: ALLAH'IN ELÇİSİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film için İran'da, dönemin Mekke ve Medine şehirlerini aslına uygun şekilde canlandıran dev platolar inşa edildi. İslam dünyasının kıblesi olan Kabe'nin de birebir benzeri, bu platolara yerleştirildi. Üç yılda tamamlanan bu setlerin, gelecek 40 yıl boyunca tarihi filmler için kullanılabilecek dayanıklılıkta olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, İran'ın Horasan şehrine bağlı Allahyar Köyü'ne de o dönemin Mekke'sini yansıtan özel bir set kuruldu.