Gözleri KaraDeniz 2. bölüm fragmanı yayınlandı: Sana söz veriyorum anamızın kanı yerde kalmayacak!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Halit Özgür Sarı (Azil), Özge Yağız (Güneş),Mehmet Özgür (Osman), Mustafa Açılan (Mehmet), Yonca Şahinbaş (Nermin) gibi başarılı isimleri bir araya getiren Gözleri KaraDeniz, dün akşam ilk bölümüyle atv ekranlarında izleyici ile buluştu. Gözleri KaraDeniz'in 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Gözleri KaraDeniz 2. bölüm fragmanı yayınlandı GÖZLERİ KARADENİZ 1. BÖLÜM ÖZETİ Keşke başka bir dünya mümkün olsaydı demiştin. Hatırlasana... Karadenizli Azil Kaptan uzun bir seferden memleketi Rize'ye dönerken gemisindeki yasa dışı duruma kayıtsız kalamaz ve böylece azılı bir düşman edinir.

Kaynak: atv Bu sırada, İstanbul'da yaşayan Rizeli Maçari ailesinin varisi Mehmet Maçari hapisten çıkar. Mehmet hem sevdiği kadın, hem de ailesi için önemli kararlar almanın arifesindedir. İş için Rize'de bulunan Güneş Aydınay tesadüf eseri onu zor durumdan kurtaran Azil Kaptan'la tanışır.