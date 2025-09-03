SON DAKİKA
Gözleri KaraDeniz 2. bölüm fragmanı yayınlandı: Sana söz veriyorum anamızın kanı yerde kalmayacak!

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın üstlendiği Gözleri KaraDeniz, dün akşam ilk bölümüyle atv ekranlarında izleyici ile buluştu. İzleyicileri ekrana kilitleyen Gözleri KaraDeniz’in 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmana Azil’in “Sana söz veriyorum anamızın kanı yerde kalmayacak!” şeklindeki sözleri damga vurdu.

Giriş Tarihi :03 Eylül 2025 , 10:23
Halit Özgür Sarı (Azil), Özge Yağız (Güneş),Mehmet Özgür (Osman), Mustafa Açılan (Mehmet), Yonca Şahinbaş (Nermin) gibi başarılı isimleri bir araya getiren Gözleri KaraDeniz, dün akşam ilk bölümüyle atv ekranlarında izleyici ile buluştu. Gözleri KaraDeniz'in 2. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Gözleri KaraDeniz 2. bölüm fragmanı yayınlandı

GÖZLERİ KARADENİZ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Keşke başka bir dünya mümkün olsaydı demiştin. Hatırlasana... Karadenizli Azil Kaptan uzun bir seferden memleketi Rize'ye dönerken gemisindeki yasa dışı duruma kayıtsız kalamaz ve böylece azılı bir düşman edinir.

Bu sırada, İstanbul'da yaşayan Rizeli Maçari ailesinin varisi Mehmet Maçari hapisten çıkar. Mehmet hem sevdiği kadın, hem de ailesi için önemli kararlar almanın arifesindedir. İş için Rize'de bulunan Güneş Aydınay tesadüf eseri onu zor durumdan kurtaran Azil Kaptan'la tanışır.

Kısacık bir zaman diliminde, Azil ve Güneş birbirlerinin geçmişine kulak verirken, geleceğin de bu tanışıklıktan kurulacağının farkında değildirler. Osman Maçari'nin yıllardır sakladığı sırrı paylaşmasıyla, birbirlerine görünmez iplerle bağlı Maçari ailesi artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir.