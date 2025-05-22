Çift Kişilik Oda dizisi nerede çekiliyor? Lutesya otel gerçekte nerede?

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Çift Kişilik Oda dizisi, hikayesi kadar çekim yapılan mekânlarıyla da merak konusu oldu. Dizide adı sıkça geçen "Lutesya Otel" hikayenin ana eksenini oluştururken, izleyiciler otelin gerçek olup olmadığını ve nerede yer aldığını araştırmaya başladı.

Fotoğraflar: Instagram 📍 Çift Kişilik Oda dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Şehrin merkezi bölgelerinden biri olan Beyoğlu, özellikle dış çekimlerde sıkça kullanılan yerlerden biri olurken, Beşiktaş ve Boğaz hattı da çekimlere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Adalar çevresinde yapılan sahnelerle birlikte İstanbul'un farklı ve dikkat çeken noktaları da ekranlara yansıtılıyor.