Çift Kişilik Oda dizisi nerede çekiliyor? Lutesya otel gerçekte nerede?

Çift Kişilik Oda dizisi, hikayesi kadar çekim yapılan mekânlarıyla da merak konusu oldu. Dizide adı sıkça geçen "Lutesya Otel" hikayenin ana eksenini oluştururken, izleyiciler otelin gerçek olup olmadığını ve nerede yer aldığını araştırmaya başladı.
Çift Kişilik Oda dizisi, hikayesi kadar çekim yapılan mekânlarıyla da merak konusu oldu. Dizide adı sıkça geçen "Lutesya Otel" hikayenin ana eksenini oluştururken, izleyiciler otelin gerçek olup olmadığını ve nerede yer aldığını araştırmaya başladı.
Dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Şehrin merkezi bölgelerinden biri olan Beyoğlu, özellikle dış çekimlerde sıkça kullanılan yerlerden biri olurken, Beşiktaş ve Boğaz hattı da çekimlere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Adalar çevresinde yapılan sahnelerle birlikte İstanbul'un farklı ve dikkat çeken noktaları da ekranlara yansıtılıyor.
Dizide sıklıkla adı geçen ve olayların merkezinde yer alan "Lutesya Otel", izleyicilerin ilgisini çeken mekânlardan biri oldu. Ancak bu otel gerçekte bulunmuyor. Tamamıyla dizi için hazırlanan bir kurgu mekân olan Lutesya Otel, senaryo gereği geçmişten gelen bir bağ ve miras çatışmasının simgesi olarak kullanılıyor.
Dizinin ana karakterlerinden Nilüfer, küçük yaşta anne ve babasını kaybettikten sonra onların bir zamanlar işlettiği otelde çalışmayı hayal eder. Lutesya Otel, onun hayalleri kadar geçmişiyle de bağlantılıdır. Otelin diğer varislerinden Kaan ise yıllar sonra üvey ablası Sevil'e karşı hesaplaşmak için otele geri döner. Nilüfer ve Kaan'ın yollarının kesiştiği noktada hem kişisel geçmişleri hem de duygusal hesaplaşmalar gün yüzüne çıkmaya başlar.
Çift Kişilik Oda dizisinin başrollerinde Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Yusuf Pirhasan oturuyor. İlk bölümüyle 22 Mayıs 2025 Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkan yapım, uyarlama senaryosuyla yerli izleyiciye farklı bir yorum sunmayı amaçlıyor.