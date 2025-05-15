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Zor Ölüm filmi nerede çekildi? Zor Ölüm konusu ve oyuncuları kimler?

Aksiyon sinemasının klasikleşen yapıtlarından biri olan "Zor Ölüm" (Die Hard), hem sürükleyici konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Peki Zor Ölüm filmi nerede çekildi? Zor Ölüm konusu ve oyuncuları kimler? İşte film hakkında merak edilenler…

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 17:00 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 17:00
Zor Ölüm filmi nerede çekildi? Zor Ölüm konusu ve oyuncuları kimler?

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1988 yapımı Zor Ölüm filmin yönetmenliğini John McTiernan üstlenirken, başrolde Bruce Willis yer alıyor. Peki Zor Ölüm filmin konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte Zor Ölüm filmi hakkında merak edilen tüm detaylar…

(Kaynak: Zor Ölüm)(Kaynak: Zor Ölüm)

Zor Ölüm filmi nerede çekildi?

Zor Ölüm filmi Los Angeles'ın Century City bölgesinde bulunan Fox Plaza, Nakatomi Plaza'da çekildi.

Zor Ölüm konusu nedir?

Zor Ölüm filmi, Noel gecesi Los Angeles'a gelen dedektif John McClane'in, karısı Holly ile arasındaki sorunları çözmeye çalışmasını konu alır. Holly'nin düzenlediği yılbaşı partisine ev sahipliği yapan Nakatomi Plaza'ya gelen McClane, binanın bir grup Alman terörist tarafından ele geçirildiğini ve birçok kişinin rehin alındığını keşfeder.

Olaylardan haberdar olan McClane, kıyafet değiştirirken teröristlerin farkına varır ve onlardan kaçmayı başarabilen tek kişi olur. Artık, hem karısı hem de diğer rehineleri kurtarmak için tek başına zorlu bir mücadeleye girişir. Film, McClane'in cesareti ve akıllı stratejileriyle verdiği amansız savaşı ekrana taşır.

(Kaynak: Zor Ölüm)(Kaynak: Zor Ölüm)

Zor Ölüm filmi oyuncuları kimler?

Bruce Willis: John McClane
Alan Rickman: Hans Gruber
Bonnie Bedelia: Holly Gennero McClane
Reginald VelJohnson: Çavuş Al Powell
Alexander Godunov: Karl
Paul Gleason: Emniyet Müdür Yardımcısı Dwayne T. Robinson
William Atherton: Richard Thornburg
De'voreaux White: Argyle
Hart Bochner: Harry Ellis
James Shigeta: Joseph Yoshinobu Takagi
Dennis Hayden: Eddie