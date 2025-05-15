Zor Ölüm filmi nerede çekildi? Zor Ölüm konusu ve oyuncuları kimler?

(Kaynak: Zor Ölüm)

Zor Ölüm filmi nerede çekildi?

Zor Ölüm filmi Los Angeles'ın Century City bölgesinde bulunan Fox Plaza, Nakatomi Plaza'da çekildi.

Zor Ölüm konusu nedir?

Zor Ölüm filmi, Noel gecesi Los Angeles'a gelen dedektif John McClane'in, karısı Holly ile arasındaki sorunları çözmeye çalışmasını konu alır. Holly'nin düzenlediği yılbaşı partisine ev sahipliği yapan Nakatomi Plaza'ya gelen McClane, binanın bir grup Alman terörist tarafından ele geçirildiğini ve birçok kişinin rehin alındığını keşfeder.

Olaylardan haberdar olan McClane, kıyafet değiştirirken teröristlerin farkına varır ve onlardan kaçmayı başarabilen tek kişi olur. Artık, hem karısı hem de diğer rehineleri kurtarmak için tek başına zorlu bir mücadeleye girişir. Film, McClane'in cesareti ve akıllı stratejileriyle verdiği amansız savaşı ekrana taşır.