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Mükemmel Aile filmi nerede çekiliyor? Mükemmel Aile filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

22 Mayıs Perşembe günü Mükemmel Aile filmi ATV ekranlarında ilk kez yayınlanacak. Başrollerinde Güven Kıraç, Didem Balçın ve Şahin Irmak’ın yer aldığı "Mükemmel Aile" filmi aile bağlarını, yolculuk sırasında yaşanan sürprizleri ve bolca kahkahayı bir araya getiriyor. Peki Mükemmel Aile filmi nerede çekiliyor? Mükemmel Aile filmi konusu nedir? İşte merak edilenler…

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 16:44 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 16:44
Mükemmel Aile filmi nerede çekiliyor? Mükemmel Aile filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Seyirciler, "Mükemmel Aile filmi nerede çekildi? Mükemmel Aile filmi oyuncuları kimler?" sorularına yanıt arıyor. Yönetmenliğini Hakan Eser'in yaptığı, senaryosunu Olatz Arroyo'nun kaleme aldığı Mükemmel Aile, uzun süredir görüşmedikleri kızları Zeynep'in doğumuna yetişmeye çalışan bir ailenin kaotik ve duygusal yolculuğunu konu alıyor. Peki Mükemmel Aile filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte film hakkında bilgiler!

(Kaynak: Mükemmel Aile)(Kaynak: Mükemmel Aile)

Mükemmel Aile filmi konusu nedir?

Mükemmel Aile, kendi dünyasında yaşayan sıra dışı ve renkli karakterlerden oluşan bir ailenin trajikomik öyküsünü anlatıyor. Film, yıllardır iletişimi koparmış oldukları kızları Zeynep'in hamile olduğunu duyurduğu video mesajıyla başlıyor. Bu haber üzerine İstanbul'daki aile fertleri, Zeynep'in doğumuna yetişmek için Antalya'ya doğru yola koyuluyor. Ancak yolculuk, sıradan bir buluşmadan çok daha fazlasını beraberinde getiriyor.

Yol boyunca yaşananlar ise oldukça kaotik: İlaçlara takıntılı dayı, öksüren yaşlı birine iyi niyetle ilaç verir; ancak bu kişi bölgenin güçlü ağası çıkar. İlaç sonrasında adamın ölmesiyle aile, ağanın adamları ve oğlu tarafından tehdit edilir. Evdeki genç rehin alınır ve ailenin kan parası bulmak için banka soymak gibi çaresiz bir işe kalkışması gerekir. Ayrıca onları takip eden bir aracın, aslında kaybolan bir bebek patiğini teslim etmeye çalışan takıntılı bir vatandaşın otomobili olduğu ortaya çıkar.

Bu karmaşık ve komik yolculuk, aile fertlerinin kendi iç dünyalarındaki sorunlardan sıyrılarak birbirlerine daha sıkı bağlanmalarını ve gerçek anlamda "mükemmel aile" olma yolunda önemli adımlar atmalarını sağlar.

(Kaynak: Mükemmel Aile)(Kaynak: Mükemmel Aile)

Mükemmel Aile filmi oyuncuları

Güven Kıraç

Didem Balçın

Şahin Irmak

Algı Eke

Onur Dilber

Nejat Uygur

Gizem Katmer

Erdem Şenocak