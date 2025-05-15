Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan İnci Taneleri, sezon finali bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İnci Taneleri dizisi 44. bölümüyle 15 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelecek. İzleyiciler, "Final mi yapıyor? 3. sezon olacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte dizi hakkında bilgiler…