Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan İnci Taneleri, sezon finali bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İnci Taneleri dizisi 44. bölümüyle 15 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelecek. İzleyiciler, "Final mi yapıyor? 3. sezon olacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte dizi hakkında bilgiler…
(Kaynak: İnci Taneleri)
İNCİ TANELERİ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?
İnci Taneleri, 44. bölümüyle sezon finalini yapacak ve 3. sezonunda izleyicisiyle yeniden buluşacak.
İNCİ TANELERİ DİZİSİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Yılmaz Erdoğan imzasını taşıyan "İnci Taneleri" sezon finaliyle 15 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
(Kaynak: İnci Taneleri)
İNCİ TANELERİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, İrem Çıray, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel