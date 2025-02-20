TRT 1 CANLI 📱 Galatasaray, Fenerbahçe Avrupa Ligi mobil canlı izle ekranı

Türk futbolunun iki büyük temsilcisi Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş karşılaşmalarında sahne alıyor. Futbolseverler, bu kritik mücadeleleri TRT 1 ve Tabii platformları üzerinden takip edebilecek.

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GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇI

Spor Toto Süper Lig temsilcisi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde turu geçmek için sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılı ekibin, AZ Alkmaar ile oynayacağı rövanş mücadelesi, 20 Şubat Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Maç, TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

ANDERLECHT - FENERBAHÇE MAÇI

UEFA Avrupa Ligi'nde bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele saat 23.00'te başlayacak ve TRT 1 ile Tabii platformundan şifresiz olarak takip edilebilecek.