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TRT 1 CANLI 📱 Galatasaray, Fenerbahçe Avrupa Ligi mobil canlı izle ekranı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off aşamasında heyecan dorukta! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, takımlarının kritik rövanş karşılaşmalarını yakından takip etmek için ekran başına geçiyor. 20 Şubat Salı akşamı oynanacak olan Galatasaray - AZ Alkmaar ve Anderlecht - Fenerbahçe karşılaşmaları, şifresiz ve kesintisiz olarak TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 21:27 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 21:27
TRT 1 CANLI 📱 Galatasaray, Fenerbahçe Avrupa Ligi mobil canlı izle ekranı

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    Türk futbolunun iki büyük temsilcisi Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş karşılaşmalarında sahne alıyor. Futbolseverler, bu kritik mücadeleleri TRT 1 ve Tabii platformları üzerinden takip edebilecek.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇI

    Spor Toto Süper Lig temsilcisi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde turu geçmek için sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılı ekibin, AZ Alkmaar ile oynayacağı rövanş mücadelesi, 20 Şubat Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Maç, TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

    ANDERLECHT - FENERBAHÇE MAÇI

    UEFA Avrupa Ligi'nde bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele saat 23.00'te başlayacak ve TRT 1 ile Tabii platformundan şifresiz olarak takip edilebilecek.

    TRT 1 CANLI YAYIN BAĞLANTISI

    Maçları internetten takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1 ve Tabii platformlarından canlı yayını izleyebilirler.

    TRT 1 CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

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    TRT 1 YAYIN AKIŞI (20 ŞUBAT 2025 SALI)

    06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06.20 Hayallerinin Peşinde
    07.05 Benim Güzel Ailem
    10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13.15 Seksenler
    14.25 Bir Zamanlar İstanbul
    17.45 Lingo Türkiye
    19.00 Ana Haber
    19.55 İddiaların Aksine
    20.00 Maç Önü
    20.45 UEFA Avrupa Ligi Play-Off: Galatasaray - AZ Alkmaar
    23.00 UEFA Avrupa Ligi Play-Off: Anderlecht - Fenerbahçe
    01.00 Bir Zamanlar İstanbul
    03.35 Seksenler
    05.05 Lingo Türkiye

    GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

    Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında turu geçebilmek için 4 farklı galibiyet almak zorunda. Maç 3 farkla sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek. Diğer tüm ihtimallerde ise Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.

    FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

    Fenerbahçe, ilk maçı 3-0 kazandığı için rahatlıkla sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler galibiyet, beraberlik veya 1-2 farkla yenilgi halinde turu geçecek. Anderlecht maçını 3 farkla kazanırsa, karşılaşma uzatmalara gidecek.

    TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

    Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını şifresiz izlemek isteyenler için TRT 1'in frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:

    UyduPaketKaliteFrekansSymbol RateFEC
    Türksat 4A (42°E)TRT PaketiHD11958 V275005/6
    Türksat 3A (42°E)TRT PaketiSD11096 H300005/6
    Türksat 2A (42°E)TRT PaketiSD11919 H244443/4
    Türksat 3A (42°E)TRT HD PaketiHD11054 V300003/4
    Eutelsat W3A (7°E)DigiturkHD10928 H300005/6
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