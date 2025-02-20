TRT 1 CANLI 📱 Galatasaray, Fenerbahçe Avrupa Ligi mobil canlı izle ekranı

Türk futbolunun iki büyük temsilcisi Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş karşılaşmalarında sahne alıyor. Futbolseverler, bu kritik mücadeleleri TRT 1 ve Tabii platformları üzerinden takip edebilecek.
Türk futbolunun iki büyük temsilcisi Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş karşılaşmalarında sahne alıyor. Futbolseverler, bu kritik mücadeleleri TRT 1 ve Tabii platformları üzerinden takip edebilecek.
GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇI
Spor Toto Süper Lig temsilcisi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde turu geçmek için sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılı ekibin, AZ Alkmaar ile oynayacağı rövanş mücadelesi, 20 Şubat Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Maç, TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele saat 23.00'te başlayacak ve TRT 1 ile Tabii platformundan şifresiz olarak takip edilebilecek.
Maçları internetten takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1 ve Tabii platformlarından canlı yayını izleyebilirler.
TRT 1 CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
TABİİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.20 Hayallerinin Peşinde
07.05 Benim Güzel Ailem
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Bir Zamanlar İstanbul
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç Önü
20.45 UEFA Avrupa Ligi Play-Off: Galatasaray - AZ Alkmaar
23.00 UEFA Avrupa Ligi Play-Off: Anderlecht - Fenerbahçe
01.00 Bir Zamanlar İstanbul
03.35 Seksenler
05.05 Lingo Türkiye
Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında turu geçebilmek için 4 farklı galibiyet almak zorunda. Maç 3 farkla sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek. Diğer tüm ihtimallerde ise Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.
Fenerbahçe, ilk maçı 3-0 kazandığı için rahatlıkla sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler galibiyet, beraberlik veya 1-2 farkla yenilgi halinde turu geçecek. Anderlecht maçını 3 farkla kazanırsa, karşılaşma uzatmalara gidecek.
Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını şifresiz izlemek isteyenler için TRT 1'in frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:
|Uydu
|Paket
|Kalite
|Frekans
|Symbol Rate
|FEC
|Türksat 4A (42°E)
|TRT Paketi
|HD
|11958 V
|27500
|5/6
|Türksat 3A (42°E)
|TRT Paketi
|SD
|11096 H
|30000
|5/6
|Türksat 2A (42°E)
|TRT Paketi
|SD
|11919 H
|24444
|3/4
|Türksat 3A (42°E)
|TRT HD Paketi
|HD
|11054 V
|30000
|3/4
|Eutelsat W3A (7°E)
|Digiturk
|HD
|10928 H
|30000
|5/6