Can Borcu 10. bölümden ipuçları: Handan kızını vazgeçirmeye çalışıyor!

Kaynak: atv

Mehmet, Emel'in geçmişini araştırırken, Ferit'in eski sevgilisi ile ilgili bazı kritik bilgilere ulaşır. Tüm bu bilgilerin odağında ise Sude vardır. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Sude'nin geçirdiği kazanın ardından vereceği ifade kritik bir önem kazanır.