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Can Borcu 10. bölümden ipuçları: Handan kızını vazgeçirmeye çalışıyor!

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen “Can Borcu” onuncu bölümüyle cumartesi akşamı atv’de izleyici ile buluşacak. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Can Borcu 10. bölümden ipuçları...

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 10:25 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 10:25
Can Borcu 10. bölümden ipuçları: Handan kızını vazgeçirmeye çalışıyor!

İÇİNDEKİLER

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    Yasemin, kardeşi Rüzgar'ı koruyabilmek için Ferit'in teklifini kabul etmek zorunda kalır. Handan bu karara karşı durmak için elinden geleni yapsa da Yasemin kararından vazgeçmeyeceğini açıklar.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Mehmet ve Handan, Doğa'ya vurulma olayının perde arkasındaki gerçekleri açıklar. Rüzgar, geçmişte yaptıklarından dolayı Doğa'dan özür diler ve kendisini affetmesini ister. Bu yüzleşmenin sonunda Doğa, Rüzgar'ı affedebilecek midir?

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Öte yandan Şükran, Yaşar hakkında öğrendiği gerçekler karşısında Yaşar'a bedel ödetmeye karar verir. Ancak sonuçları umduğu gibi gitmeyecektir.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Mehmet, Emel'in geçmişini araştırırken, Ferit'in eski sevgilisi ile ilgili bazı kritik bilgilere ulaşır. Tüm bu bilgilerin odağında ise Sude vardır. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Sude'nin geçirdiği kazanın ardından vereceği ifade kritik bir önem kazanır.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Handan, yaşadığı büyük kararsızlığın ardından nikah törenine gitmeye karar verir. Peki, Çınar'ın nikah öncesi Emel'e söyledikleri bu evliliği engelleyebilecek midir

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