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İstanbul’un Manevi Sultanı "Vefa Sultan" dizisi başlıyor! İşte konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi

Osmanlı döneminin önemli isimlerinden biri olan Vefa Sultan’ın hayatını konu alan yeni dizi, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Ramazan ayı boyunca yayınlanacak dizinin hangi kanalda ve ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. İşte dizinin yayın tarihi ve oyuncu kadrosuna dair detaylar…

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 20:52 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 20:52
İstanbul’un Manevi Sultanı Vefa Sultan dizisi başlıyor! İşte konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi

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    Ramazan ayına özel olarak hazırlanan "Vefa Sultan" dizisinin yayın tarihi belli oldu. İstanbul'un manevi atmosferine ışık tutacak olan yapım, Vefa Sultan'ın hayatını ve yaşadığı dönemin önemli olaylarını ekrana taşıyacak.

    Fotoğraflar: TRT 1Fotoğraflar: TRT 1

    VEFA SULTAN DİZİSİ HANGİ KANALDA VE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    "Vefa Sultan" dizisi, 1 Mart 2025'ten itibaren Ramazan ayı boyunca her akşam saat 23.55'te TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

    DİZİNİN KONUSU

    Dizi, İstanbul'un manevi önderlerinden biri olarak bilinen Muslihuddin Mustafa, yani Vefa Sultan'ın hayatını ele alıyor. İlmi ve hakikate olan bağlılığıyla tanınan Vefa Sultan'ın hikayesi, Osmanlı dönemi İstanbul'unda geçiyor. Dönemin manevi ve kültürel atmosferine odaklanan yapım, tarihi karakterleri ve olayları merkeze alarak ilerliyor.

    OYUNCU KADROSU

    Dizinin başrolünde İsmail Ege Şaşmaz yer alırken, kadroda Alper Türedi, Mert Karabulut ve Ömer Turan gibi isimler de bulunuyor. Yönetmen koltuğunda ise Gürsel Ateş ve Ahmet Toklu oturuyor.

    YAYIN TAKVİMİ

    Ramazan ayı boyunca her akşam yayınlanacak olan dizinin, tarihi dram türünde olduğu belirtiliyor. Yapım Vefa Sultan'ın hayatı çerçevesinde dönemin önemli olaylarını ve toplumsal yapısını da işlemeyi amaçlıyor.

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