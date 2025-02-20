İstanbul’un Manevi Sultanı "Vefa Sultan" dizisi başlıyor! İşte konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi

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Ramazan ayına özel olarak hazırlanan "Vefa Sultan" dizisinin yayın tarihi belli oldu. İstanbul'un manevi atmosferine ışık tutacak olan yapım, Vefa Sultan'ın hayatını ve yaşadığı dönemin önemli olaylarını ekrana taşıyacak.

Fotoğraflar: TRT 1 VEFA SULTAN DİZİSİ HANGİ KANALDA VE NE ZAMAN YAYINLANACAK? "Vefa Sultan" dizisi, 1 Mart 2025'ten itibaren Ramazan ayı boyunca her akşam saat 23.55'te TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. DİZİNİN KONUSU Dizi, İstanbul'un manevi önderlerinden biri olarak bilinen Muslihuddin Mustafa, yani Vefa Sultan'ın hayatını ele alıyor. İlmi ve hakikate olan bağlılığıyla tanınan Vefa Sultan'ın hikayesi, Osmanlı dönemi İstanbul'unda geçiyor. Dönemin manevi ve kültürel atmosferine odaklanan yapım, tarihi karakterleri ve olayları merkeze alarak ilerliyor.