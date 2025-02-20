İstanbul’un Manevi Sultanı "Vefa Sultan" dizisi başlıyor! İşte konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi

Ramazan ayına özel olarak hazırlanan "Vefa Sultan" dizisinin yayın tarihi belli oldu. İstanbul'un manevi atmosferine ışık tutacak olan yapım, Vefa Sultan'ın hayatını ve yaşadığı dönemin önemli olaylarını ekrana taşıyacak.
Ramazan ayına özel olarak hazırlanan "Vefa Sultan" dizisinin yayın tarihi belli oldu. İstanbul'un manevi atmosferine ışık tutacak olan yapım, Vefa Sultan'ın hayatını ve yaşadığı dönemin önemli olaylarını ekrana taşıyacak.
"Vefa Sultan" dizisi, 1 Mart 2025'ten itibaren Ramazan ayı boyunca her akşam saat 23.55'te TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.
Dizi, İstanbul'un manevi önderlerinden biri olarak bilinen Muslihuddin Mustafa, yani Vefa Sultan'ın hayatını ele alıyor. İlmi ve hakikate olan bağlılığıyla tanınan Vefa Sultan'ın hikayesi, Osmanlı dönemi İstanbul'unda geçiyor. Dönemin manevi ve kültürel atmosferine odaklanan yapım, tarihi karakterleri ve olayları merkeze alarak ilerliyor.
Dizinin başrolünde İsmail Ege Şaşmaz yer alırken, kadroda Alper Türedi, Mert Karabulut ve Ömer Turan gibi isimler de bulunuyor. Yönetmen koltuğunda ise Gürsel Ateş ve Ahmet Toklu oturuyor.
Ramazan ayı boyunca her akşam yayınlanacak olan dizinin, tarihi dram türünde olduğu belirtiliyor. Yapım Vefa Sultan'ın hayatı çerçevesinde dönemin önemli olaylarını ve toplumsal yapısını da işlemeyi amaçlıyor.