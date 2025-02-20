Galatasaray’a transferde büyük şok! Dünya devi yazın imza attıracak

REAL MADRID DEVREYE GİRDİ İspanyol basınında yer alan haberlere göre Endülüs temsilcisinde forma giyen Juanlu için Real Madrid de sürece dahil oldu. Manchester City'i eleyerek adını son 16'ya yazdıran dünyanın 1 numarası, transferi bitirmekte kararlı.

SEVILLA ZORLANACAK Fichajes.net'in haberine göre Real Valladolid karşısında 2 gol atmayı başaran genç sağ bek için kulübünü bir hayli zor süreç bekliyor. Real Madrid'in giderek artan ilgisi, oyuncunun bedava ayrılmasına kadar gidebilir. Gelecek sezon bitecek kontratı bu konudaki en büyük kozu.

Haberde Galatasaray ve RB Leipzig'in de transfer için girişimde bulunduğu ancak istedikleri sonucu alamadıkları dile getirildi.

KOMİK PARA Real Madrid'in Juanlu'nun serbest kalma maddesi olarak kontratında yer alan 20 milyon euroluk şartı getirmek için razı olduğunu ve söz konusu ücretin kulüp bütçesinde komik bir para olarak değerlendirildi. Sevilla'nın hedefi de oyuncusundan en yüksek bedeli elde edebilmek.

9 GOLDE ADI VAR Bu sezon 22 karşılaşmaya çıkan Juanlu, 5 gol atıp 4 de asist yaptı. 1142 dakika sahada kaldı.