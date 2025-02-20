🔴 ANDERLECHT - FENERBAHÇE MAÇI CANLI TRT 1 🔥

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanında sahaya çıkıyor. İlk maçta 3-0'lık skorla büyük bir avantaj elde eden temsilcimiz, turu geçmek için avantajlı konumda. Taraftarlar, maçın saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor.
Fotoğraflar: AA
Anderlecht - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Anderlecht'e konuk oluyor. İlk karşılaşmayı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.
Tarih: 20 Şubat 2025 Perşembe
Saat: 23.00
Stadyum: Lotto Park (Brüksel)
Hakem: Sandro Scharer (İsviçre)
Kanal: TRT 1 (Şifresiz) & Tabii
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MUHTEMEL 11'LER
Anderlecht: Coosemans, Hey, Augustinsson, Adryelson, Sardella, Leoni, Stroeykens, Dendoncker, Degreef, Vasquez, Huerta
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Amrabat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Fred, Kostic, Osayi-Samuel, Szymanski, Dzeko, Tadic, En-Nesyri
6 OYUNCU KADRODA YOK!
Fenerbahçe'de sakatlıklar ve diğer nedenlerle 6 oyuncu kadroya dahil edilmedi. İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bunun yanı sıra, sakatlığını atlatan ancak tam hazır olmayan kaleci Dominik Livakovic, transferi gündemde olan Cengiz Ünder ve gribal enfeksiyon geçiren Allan Saint-Maximin de kadroda yer almadı.