🔴 ANDERLECHT - FENERBAHÇE MAÇI CANLI TRT 1 🔥

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş mücadelesinde Fenerbahçe , Anderlecht deplasmanında sahaya çıkıyor. İlk maçta 3-0'lık skorla büyük bir avantaj elde eden temsilcimiz, turu geçmek için avantajlı konumda. Taraftarlar, maçın saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor.

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MUHTEMEL 11'LER

Anderlecht: Coosemans, Hey, Augustinsson, Adryelson, Sardella, Leoni, Stroeykens, Dendoncker, Degreef, Vasquez, Huerta

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Amrabat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Fred, Kostic, Osayi-Samuel, Szymanski, Dzeko, Tadic, En-Nesyri

6 OYUNCU KADRODA YOK!

Fenerbahçe'de sakatlıklar ve diğer nedenlerle 6 oyuncu kadroya dahil edilmedi. İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bunun yanı sıra, sakatlığını atlatan ancak tam hazır olmayan kaleci Dominik Livakovic, transferi gündemde olan Cengiz Ünder ve gribal enfeksiyon geçiren Allan Saint-Maximin de kadroda yer almadı.