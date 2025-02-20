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🔴 ANDERLECHT - FENERBAHÇE MAÇI CANLI TRT 1 🔥

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Anderlecht ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı Lacivertli ekip, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada Belçika temsilcisini 3-0'lık skorla geçerek büyük bir avantaj elde etti. Şimdi gözler, bu akşam oynanacak kritik rövanş mücadelesine çevrildi. Futbolseverler maçın saatini, hangi kanalda yayınlanacağını ve Fenerbahçe'nin tur atlama ihtimallerini merak ediyor.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 20:28 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 20:28
🔴 ANDERLECHT - FENERBAHÇE MAÇI CANLI TRT 1 🔥

İÇİNDEKİLER

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    UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanında sahaya çıkıyor. İlk maçta 3-0'lık skorla büyük bir avantaj elde eden temsilcimiz, turu geçmek için avantajlı konumda. Taraftarlar, maçın saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    Anderlecht - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Anderlecht'e konuk oluyor. İlk karşılaşmayı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

    Tarih: 20 Şubat 2025 Perşembe

    Saat: 23.00

    Stadyum: Lotto Park (Brüksel)

    Hakem: Sandro Scharer (İsviçre)

    Kanal: TRT 1 (Şifresiz) & Tabii

    TRT 1 CANLI YAYIN LİNKİ

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    MUHTEMEL 11'LER

    Anderlecht: Coosemans, Hey, Augustinsson, Adryelson, Sardella, Leoni, Stroeykens, Dendoncker, Degreef, Vasquez, Huerta
    Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Amrabat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Fred, Kostic, Osayi-Samuel, Szymanski, Dzeko, Tadic, En-Nesyri

    6 OYUNCU KADRODA YOK!

    Fenerbahçe'de sakatlıklar ve diğer nedenlerle 6 oyuncu kadroya dahil edilmedi. İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bunun yanı sıra, sakatlığını atlatan ancak tam hazır olmayan kaleci Dominik Livakovic, transferi gündemde olan Cengiz Ünder ve gribal enfeksiyon geçiren Allan Saint-Maximin de kadroda yer almadı.

    FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

    Fenerbahçe, ilk maçta elde ettiği 3-0'lık avantaj ile rövanşta rahatlık yaşayacak. Sarı Lacivertliler, her türlü beraberlik ve 2 farklı mağlubiyet halinde tur atlayan taraf olacak. Anderlecht'in 3-0 galip gelmesi durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Fenerbahçe'nin atacağı her gol, turu garantileme şansını arttıracak.

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