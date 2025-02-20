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Galatasaray - AZ Alkmaar 2-2 🔴 Maçtan dakikalar (ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turu rövanşında Galatasaray, Rams Park’ta AZ Alkmaar’ı konuk etti. İlk maçı Hollanda’da 4-1 kaybeden Sarı Kırmızılı ekip, rövanşta da istediği skoru elde edemedi. Maça hızlı başlayan AZ Alkmaar, Seiya Maikuma ve Denso Kasius’un golleriyle öne geçti. Galatasaray, Osimhen ve Sallai ile skoru 2-2’ye getirse de tur için yeterli olmadı. Böylece temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 22:43 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 22:48
Galatasaray - AZ Alkmaar 2-2 🔴 Maçtan dakikalar ÖZET

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    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edemedi. Play-Off turu rövanşında AZ Alkmaar'ı konuk eden Sarı Kırmızılılar 2-2'lik beraberlikle Avrupa kupalarına veda etti. İlk maçta aldığı 4-1'lik yenilginin dezavantajıyla sahaya çıkan Okan Buruk'un ekibi, sahasında da AZ Alkmaar'a üstünlük kuramadı.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    MAÇTAN DAKİKALAR

    1. Dakika: Mücadele başladı. Galatasaray taraftarları takımlarına büyük destek veriyor.

    5. Dakika: Günay Güvenç'ten kritik kurtarış! Koopmeiners'ın pasında Poku'nun şutunu Günay kornere çeldi.

    13. Dakika: AZ Alkmaar etkili geldi. Lahdo'nun pasında Parrott kaleyi düşündü, ancak savunma araya girdi.

    16. Dakika: Sallai uzaklardan şutunu çekti, kaleci Owusu-Oduro gole izin vermedi.

    27. Dakika: AZ Alkmaar yine tehlikeli geldi. Wolfe'nin ceza sahası dışından çektiği şut, Günay Güvenç'in ellerinde kaldı.

    42. Dakika - GOL | AZ Alkmaar 0-1 Öne Geçti!
    AZ Alkmaar öne geçti. Buurmeester'in pasında topla buluşan Poku, sağ kanattan ceza sahasına girerek Maikuma'ya pasını verdi. Japon oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1

    45+1. Dakika: İlk yarı sona erdi. Galatasaray, soyunma odasına 1-0 geride girdi.

    51. Dakika: Osimhen'in kafa vuruşu etkisiz kaldı, top kalecide.

    55. Dakika - GOL | AZ Alkmaar farkı 2'ye çıkardı!
    Kerem Demirbay'ın top kaybı sonrası, Denso Kasius ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2

    56. Dakika - GOL | Galatasaray farkı 1'e indirdi!
    Sağ kanattan atılan topta Sara topun üstünden atladı, ceza sahasında Osimhen topu kontrol etti ve sert vuruşla ağlara gönderdi: 1-2

    70. Dakika - GOL | Galatasaray beraberliği yakaladı!
    Berkan'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Barış Alper, Sallai'yi gördü. Macar oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruş, ağlarla buluştu: 2-2

    82. Dakika: Günay yine sahnede! Poku'nun sert şutunu çıkardı.

    84. Dakika: AZ Alkmaar direkten döndü! Penetra'nın kafa vuruşunda top direğe çarpıp auta gitti.

    90+5. Dakika: Mücadele sona erdi! Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

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