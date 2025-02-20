Galatasaray - AZ Alkmaar 2-2 🔴 Maçtan dakikalar (ÖZET)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edemedi. Play-Off turu rövanşında AZ Alkmaar'ı konuk eden Sarı Kırmızılılar 2-2'lik beraberlikle Avrupa kupalarına veda etti. İlk maçta aldığı 4-1'lik yenilginin dezavantajıyla sahaya çıkan Okan Buruk'un ekibi, sahasında da AZ Alkmaar'a üstünlük kuramadı.
Fotoğraflar: AA
MAÇTAN DAKİKALAR
1. Dakika: Mücadele başladı. Galatasaray taraftarları takımlarına büyük destek veriyor.
5. Dakika: Günay Güvenç'ten kritik kurtarış! Koopmeiners'ın pasında Poku'nun şutunu Günay kornere çeldi.
13. Dakika: AZ Alkmaar etkili geldi. Lahdo'nun pasında Parrott kaleyi düşündü, ancak savunma araya girdi.
16. Dakika: Sallai uzaklardan şutunu çekti, kaleci Owusu-Oduro gole izin vermedi.
27. Dakika: AZ Alkmaar yine tehlikeli geldi. Wolfe'nin ceza sahası dışından çektiği şut, Günay Güvenç'in ellerinde kaldı.
42. Dakika - GOL | AZ Alkmaar 0-1 Öne Geçti!
AZ Alkmaar öne geçti. Buurmeester'in pasında topla buluşan Poku, sağ kanattan ceza sahasına girerek Maikuma'ya pasını verdi. Japon oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1
45+1. Dakika: İlk yarı sona erdi. Galatasaray, soyunma odasına 1-0 geride girdi.