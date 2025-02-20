Galatasaray - AZ Alkmaar 2-2 🔴 Maçtan dakikalar (ÖZET)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edemedi. Play-Off turu rövanşında AZ Alkmaar'ı konuk eden Sarı Kırmızılılar 2-2'lik beraberlikle Avrupa kupalarına veda etti. İlk maçta aldığı 4-1'lik yenilginin dezavantajıyla sahaya çıkan Okan Buruk'un ekibi, sahasında da AZ Alkmaar'a üstünlük kuramadı.