Yeni hafta, ekran başındakilere dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Özellikle akşam kuşağında yer alan diziler ve eğlence programları izleyicilerin favorileri arasında yer alıyor. Sabah kuşağında ise magazin programları ve güncel haberler izleyiciyle buluşuyor. Bugün hangi kanalda ne var merak edenler için işte program detayları...
⭐ STAR TV
🕖 07:00 Güne Başlarken
🕘 09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
🕛 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
🕓 16:15 Kiralık Aşk
🕕 19:00 Star Haber
🕗 20:00 Koruyucu (Yabancı Film)
🕘 21:45 Koruyucu
🕚 23:30 Yerli Dizi Tekrarı
🕐 01:30 Güzel Köylü
📺 KANAL D
🕖 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
🕘 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
🕚 11:00 Yaprak Dökümü
🕛 13:00 Gelinim Mutfakta
🕓 16:00 Ayazın Sonu Güneş
🕔 17:15 Bizi Birleştiren Hayat
🕕 18:30 Kanal D Ana Haber
🕗 20:00 Güzel Aşklar Diyarı
🕘 22:45 Güzel Aşklar Diyarı
🕐 01:30 Güzel Aşklar Diyarı (Tekrar)