Yeni hafta, ekran başındakilere dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Özellikle akşam kuşağında yer alan diziler ve eğlence programları izleyicilerin favorileri arasında yer alıyor. Sabah kuşağında ise magazin programları ve güncel haberler izleyiciyle buluşuyor. Bugün hangi kanalda ne var merak edenler için işte program detayları...