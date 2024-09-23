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Bu akşam hangi diziler var? Tüm kanalların TV yayın akışı listelendi

Televizyon kanallarında bugün izleyiciyi birbirinden farklı programlar bekliyor. Sabah saatlerinde haber bültenleriyle başlayan yayın akışında, öğleden sonra sevilen diziler ve yarışma programları yer alıyor. Akşam saatlerinde ise büyük ilgi gören spor karşılaşmaları ve popüler TV dizileri ekranlarda olacak. İşte bugünün dikkat çeken programları...

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 20:05 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 20:09
Bu akşam hangi diziler var? Tüm kanalların TV yayın akışı listelendi

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Yeni hafta, ekran başındakilere dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Özellikle akşam kuşağında yer alan diziler ve eğlence programları izleyicilerin favorileri arasında yer alıyor. Sabah kuşağında ise magazin programları ve güncel haberler izleyiciyle buluşuyor. Bugün hangi kanalda ne var merak edenler için işte program detayları...

STAR TV

🕖 07:00 Güne Başlarken

🕘 09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

🕛 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

🕓 16:15 Kiralık Aşk

🕕 19:00 Star Haber

🕗 20:00 Koruyucu (Yabancı Film)

🕘 21:45 Koruyucu

🕚 23:30 Yerli Dizi Tekrarı

🕐 01:30 Güzel Köylü

📺 KANAL D

🕖 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

🕘 09:00 Neler Oluyor Hayatta?

🕚 11:00 Yaprak Dökümü

🕛 13:00 Gelinim Mutfakta

🕓 16:00 Ayazın Sonu Güneş

🕔 17:15 Bizi Birleştiren Hayat

🕕 18:30 Kanal D Ana Haber

🕗 20:00 Güzel Aşklar Diyarı

🕘 22:45 Güzel Aşklar Diyarı

🕐 01:30 Güzel Aşklar Diyarı (Tekrar)

📺 TV8

🕖 07:15 8'de Sağlık

🕘 08:30 Aramızda Kalmasın

🕚 11:00 Gazete Magazin Yaz

🕛 13:30 MasterChef Türkiye

🕓 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

🕗 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

🕛 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Tekrar)

📺 ATV

🕖 08:00 Kahvaltı Haberleri

🕘 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

🕛 13:00 atv Gün Ortası

🕓 14:00 Sen Anlat Karadeniz

🕔 16:00 Esra Erol'da

🕕 19:00 atv Ana Haber

🕗 20:00 Karadut (Yeni Dizi)

🕘 22:45 Karadut

🕐 02:00 Ateş Kuşları (Tekrar)

📺 TRT 1

🕕 05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

🕖 06:00 Şehirden Uzakta

🕘 10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

🕛 13:15 Seksenler

🕓 15:50 Gönül Dağı

🕕 19:00 Ana Haber

🕘 19:55 İddiaların Aksine

🕗 20:00 Teşkilat (Yeni Sezon)

🕛 23:35 Kara Ağaç Destanı

📺 NOW TV

🕖 07:30 İlk Bakış

🕘 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

🕚 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

🕛 12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

🕓 13:30 En Hamarat Benim

🕕 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

🕗 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

🕗 20:00 Recep İvedik 7

🕛 23:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

🕐 01:45 Kızıl Goncalar

📺 SHOW TV

🕖 08:00 Bu Sabah

🕘 10:00 Sandık Kokusu

🕛 12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

🕓 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

🕕 18:45 Show Ana Haber

🕗 20:00 Deha (Yeni Dizi)

🕛 23:45 Siyah Kalp (Yeni Bölüm)

🕐 01:45 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

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