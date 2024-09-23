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Karadut dizisi nerede çekiliyor? Karadut dizisi uyarlama mı? Oyuncuları ve konusu

ATV'nin merakla beklenen dizisi "Karadut," bu akşam izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Fragmanıyla büyük bir ilgi toplayan dizi güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikayesiyle reytingleri alt üst etmeye aday. Dizinin ilk bölümünü izleyecek olanlar "Karadut"un nerede çekildiğini merakla araştırıyor.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 09:26 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 09:27
Karadut dizisi nerede çekiliyor? Karadut dizisi uyarlama mı? Oyuncuları ve konusu

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İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerini paylaştığı, etkileyici bir kadroya sahip olan "Karadut" dizisi, bugün izleyiciyle buluşuyor. Dizi, sürükleyici hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla şimdiden büyük bir merak uyandırdı.

KARADUT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Karadut dizisi, İstanbul'da çekiliyor. Çeşitli semtlerde kamera karşısına geçilen dizi güçlü senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosuyla büyük ilgi görüyor. Çekimlerin büyük bir kısmı Nişantaşı'nda gerçekleştiriliyor.

KARADUT DİZİSİ GERÇEK HİKAYEDEN UYARLAMA MI?

'Karadut'un senaryosu Sırma Yanık tarafından kaleme alınırken, dizinin yönetmen koltuğunda yayınlandıkları dönemde büyük ilgiyle takip edilen "Bir Zamanlar Çukurova" ve "Aldatmak"ın yönetmen koltuğunda oturan Murat Saraçoğlu üstleniyor.

KARADUT KONUSU NEDİR?

Zuhal Erdem, kişisel gelişim uzmanı olarak kariyerinde zirvede olan bir kadındır. Aşk ve ilişkiler üzerine danışmanlık yaparak başarı kazanmıştır. Ancak ailesiyle yaşadığı evde bambaşka bir hayat sürmektedir. Genç yaşta annesini kaybettikten sonra babası ve üç kız kardeşine kendini adamıştır. Yıllarca süren yalnızlığının ardından, asistanı Eylem sayesinde Tayfun ile tanışır ve bu ilişki uğruna büyük zorluklarla yüzleşir. Babası Çetin'e karşı çıkacak, aşk ve hayal kırıklıklarıyla dolu bir yolculuğa adım atacaktır.

KARADUT KONUSU UYARLAMA MI?

Karadut dizisi, gerçek bir hikayeden uyarlama değildir. Senaryosu tamamen kurgu olup, senarist Sırma Yanık tarafından kaleme alınmıştır.

KARADUT OYUNCULARI KİMLER?

Şükrü Özyıldız
İrem Helvacıoğlu
Aslı İnandık
Burak Dakak
Selin Türkmen
Ebrar Karabakan
Onur Gürçay
Naz Elmas
Rami Narin
Elif Nur Kerkük
Yaşar Aydınlıoğlu
İpek Ayaz Kortunç
Engin Şenkan

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Karadut dizisinin senaryosunu birbirinden başarılı dizilerin senaristi Sırma Yanık kaleme alırken, yönetmen koltuğunda 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Aldatmak' gibi televizyon tarihine adını yazdırmış projelerin yönetmeni Murat Saraçoğlu oturuyor.

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