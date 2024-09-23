Ezildi’nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir, kaç yaşında? Gamze Türkmen nereli?

Kadir Ezildi ile yaptığı nişan töreniyle gündeme gelen Gamze Türkmen, sosyal medya kullanıcılarının merak ettiği isimler arasında yer aldı. Ünlü sunucunun nişanlısı olan Türkmen, magazin dünyasında son dönemde dikkatleri üzerine çekti.
Kadir Ezildi ile yaptığı nişan töreniyle gündeme gelen Gamze Türkmen, sosyal medya kullanıcılarının merak ettiği isimler arasında yer aldı. Ünlü sunucunun nişanlısı olan Türkmen, magazin dünyasında son dönemde dikkatleri üzerine çekti.
GAMZE TÜRKMEN KİMDİR?
1993 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Gamze Türkmen, "Canlar Cananı Muhammed" ilahisini söyleyerek tanınan ses sanatçısı Fırat Türkmen'in kardeşi. Kadir Ezildi ile nişanlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü sunucu Kadir Ezildi, ikinci kez nişan yaparak magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. İlk nişanını Erzurum'da gerçekleştiren Ezildi, bu kez İstanbul'da nişan töreni düzenledi.
Nişan masraflarına 500 bin TL harcadığını açıklayan fenomen, bu kez kayınvalidesinin müstakbel gelin Gamze Türkmen'e taktığı altınlarla gündeme oturdu.
Nişan töreninde Ezildi'nin annesi, gelinine altın takarken bu anlar sosyal medyada geniş yankı buldu. Çok sayıda altının takıldığı anlar, kullanıcılar tarafından "görgüsüzlük" olarak nitelendirildi ve "Bu kadar parayı nereden buluyorlar?" gibi yorumlar yapıldı. Eleştirilerin odak noktasında ise aşırı gösterişli takılar ve törene harcanan yüklü miktardaki para yer aldı.
Sosyal medya kullanıcıları, "Aşiret düğünlerini aratmıyor", "Nişanda bunlar oluyorsa düğünde ne olacak" gibi yorumlarla, gösterişli törene tepkilerini dile getirdiler.