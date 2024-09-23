Ezildi’nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir, kaç yaşında? Gamze Türkmen nereli?

Nişan töreninde Ezildi'nin annesi, gelinine altın takarken bu anlar sosyal medyada geniş yankı buldu. Çok sayıda altının takıldığı anlar, kullanıcılar tarafından "görgüsüzlük" olarak nitelendirildi ve "Bu kadar parayı nereden buluyorlar?" gibi yorumlar yapıldı. Eleştirilerin odak noktasında ise aşırı gösterişli takılar ve törene harcanan yüklü miktardaki para yer aldı.