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Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir, kaç yaşında? Gamze Türkmen nereli?

Ünlü sunucu Kadir Ezildi, İstanbul'da düzenlenen nişan töreniyle bir kez daha magazin dünyasının ilgi odağı oldu. İlk nişanını Erzurum'da yapan Ezildi, bu kez 500 bin TL harcayarak ikinci nişan törenini gerçekleştirdi. Törende müstakbel gelin Gamze Türkmen'e kayınvalidesi tarafından takılan altınlar sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. "Aşiret düğünü gibi" yorumları yapılan gösterişli nişan, büyük bir tartışma yarattı.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 17:10 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 17:16
Ezildi’nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir, kaç yaşında? Gamze Türkmen nereli?

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Kadir Ezildi ile yaptığı nişan töreniyle gündeme gelen Gamze Türkmen, sosyal medya kullanıcılarının merak ettiği isimler arasında yer aldı. Ünlü sunucunun nişanlısı olan Türkmen, magazin dünyasında son dönemde dikkatleri üzerine çekti.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

GAMZE TÜRKMEN KİMDİR?

1993 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Gamze Türkmen, "Canlar Cananı Muhammed" ilahisini söyleyerek tanınan ses sanatçısı Fırat Türkmen'in kardeşi. Kadir Ezildi ile nişanlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu.

Gamze Türkmen ve Kadir EzildiGamze Türkmen ve Kadir Ezildi

Ünlü sunucu Kadir Ezildi, ikinci kez nişan yaparak magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. İlk nişanını Erzurum'da gerçekleştiren Ezildi, bu kez İstanbul'da nişan töreni düzenledi.

Nişan masraflarına 500 bin TL harcadığını açıklayan fenomen, bu kez kayınvalidesinin müstakbel gelin Gamze Türkmen'e taktığı altınlarla gündeme oturdu.

Nişan töreninde Ezildi'nin annesi, gelinine altın takarken bu anlar sosyal medyada geniş yankı buldu. Çok sayıda altının takıldığı anlar, kullanıcılar tarafından "görgüsüzlük" olarak nitelendirildi ve "Bu kadar parayı nereden buluyorlar?" gibi yorumlar yapıldı. Eleştirilerin odak noktasında ise aşırı gösterişli takılar ve törene harcanan yüklü miktardaki para yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları, "Aşiret düğünlerini aratmıyor", "Nişanda bunlar oluyorsa düğünde ne olacak" gibi yorumlarla, gösterişli törene tepkilerini dile getirdiler.

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