Kızıl Goncalar ne zaman yayınlanacak? Bu akşam neden yok? Yeni bölüm tarihi...

Kızıl Goncalar, 30 Eylül Pazartesi akşamı Now TV ekranlarında yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. İşte dizi hakkında merak edilenler...
Kızıl Goncalar, 30 Eylül Pazartesi akşamı Now TV ekranlarında yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. İşte dizi hakkında merak edilenler...
İlk sezonun final sahnesinde, ana karakter Cüneyd, annesinin ölümünün ardındaki gerçeği öğrenmiş ve postunu babası Vahit'e bırakıp gitmişti. Bu gerilim dolu sahne, izleyicilerde büyük bir merak uyandırmıştı.
Yeni sezonda, Cüneyd'in nasıl bir yol izleyeceği ve babasıyla yüzleşip yüzleşmeyeceği soruları dizinin takipçileri arasında en çok konuşulan konular arasında.
Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu başlamadan önce, 23 Eylül Pazartesi günü güncel yayın akışı şu şekilde:
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Recep İvedik 7
23:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... (Tekrar)
01:45 Kızıl Goncalar (Tekrar Bölüm)