Kızıl Goncalar ne zaman yayınlanacak? Bu akşam neden yok? Yeni bölüm tarihi...

İlk sezonun final sahnesinde, ana karakter Cüneyd , annesinin ölümünün ardındaki gerçeği öğrenmiş ve postunu babası Vahit 'e bırakıp gitmişti. Bu gerilim dolu sahne, izleyicilerde büyük bir merak uyandırmıştı.

Yeni sezonda, Cüneyd'in nasıl bir yol izleyeceği ve babasıyla yüzleşip yüzleşmeyeceği soruları dizinin takipçileri arasında en çok konuşulan konular arasında.