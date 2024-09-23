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Kızıl Goncalar ne zaman yayınlanacak? Bu akşam neden yok? Yeni bölüm tarihi...

Kızıl Goncalar, 2. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İlk sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, yeni sezonda da heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 22:12 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 22:12
Kızıl Goncalar ne zaman yayınlanacak? Bu akşam neden yok? Yeni bölüm tarihi...

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Kızıl Goncalar, 30 Eylül Pazartesi akşamı Now TV ekranlarında yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. İşte dizi hakkında merak edilenler...

KIZIL GONCALAR'IN 2. SEZONUNDA NELER OLACAK?

İlk sezonun final sahnesinde, ana karakter Cüneyd, annesinin ölümünün ardındaki gerçeği öğrenmiş ve postunu babası Vahit'e bırakıp gitmişti. Bu gerilim dolu sahne, izleyicilerde büyük bir merak uyandırmıştı.

Yeni sezonda, Cüneyd'in nasıl bir yol izleyeceği ve babasıyla yüzleşip yüzleşmeyeceği soruları dizinin takipçileri arasında en çok konuşulan konular arasında.

23 Eylül 2024 KIZIL GONCALAR VAR MI?

Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu başlamadan önce, 23 Eylül Pazartesi günü güncel yayın akışı şu şekilde:

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Recep İvedik 7

23:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... (Tekrar)

01:45 Kızıl Goncalar (Tekrar Bölüm)

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