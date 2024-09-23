ATV’nin yeni dizisi Karadut, 23 Eylül Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Dizide Aslı karakterini canlandıran genç ve yetenekli oyuncu Selin Türkmen, daha önce Kızılcık Şerbeti dizisindeki Çimen rolüyle geniş kitlelerin beğenisini kazanmıştı. 24 yaşındaki Türkmen, Karadut dizisiyle kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

ATV'nin yeni dizisi Karadut, 23 Eylül Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Aslı karakterine hayat veren genç oyuncu Selin Türkmen, daha önce Kızılcık Şerbeti dizisindeki Çimen rolüyle tanınmış ve büyük bir hayran kitlesi kazandı. Ancak Türkmen, bir dönem yaşıyla ilgili ortaya atılan iddialar nedeniyle gündeme geliyor.
Fotoğraflar: Instagram
Selin Türkmen Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?
Selin Türkmen, 2000 yılında İzmir'de doğmuştur ve şu an 24 yaşındadır. Hukuk fakültesinden mezun olan Türkmen, oyunculuk kariyerine Sen Çal Kapımı dizisiyle adım atmıştır.
Fakat asıl ününü, Kızılcık Şerbeti dizisindeki Çimen karakteriyle elde etmiştir. Genç oyuncu, kamera önü oyunculuk ve diksiyon eğitimleri alarak kariyerine sağlam bir başlangıç yapmıştır.