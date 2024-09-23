ATV’nin yeni dizisi Karadut, 23 Eylül Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Dizide Aslı karakterini canlandıran genç ve yetenekli oyuncu Selin Türkmen, daha önce Kızılcık Şerbeti dizisindeki Çimen rolüyle geniş kitlelerin beğenisini kazanmıştı. 24 yaşındaki Türkmen, Karadut dizisiyle kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

44 Yaş Tartışması

Sosyal medyada ve bazı platformlarda Selin Türkmen'in yaşının 44 olduğuna dair yanlış bilgiler paylaşılmıştı. Bu hatalı bilgi, Vikipedi'de de yer alınca sosyal medya gündemine oturmuştu. Ancak gerçek yaşının 24 olduğu kısa sürede ortaya çıktı ve bu tartışmalar son buldu.