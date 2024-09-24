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159 kilo veren kadın tek tek anlattı! Bir türlü zayıflayamayanlar buna dikkat

Norveç'te yaşayan Maria Kirkeland, yıllarca süren sıkı diyet denemelerinin başarısız olduğunu fark ederek, kalori sayma ve yüksek protein tüketimi ile 159 kilo vermeyi başardı. Kirkeland, kısıtlayıcı diyetlerden uzak durup daha sürdürülebilir bir yöntem seçerek, hiç aç kalmadan zayıflama sürecini tamamladı.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 18:49 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 18:51
159 kilo veren kadın tek tek anlattı! Bir türlü zayıflayamayanlar buna dikkat

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Maria Kirkeland, kalori sayma ve yüksek proteinli beslenme stratejileri sayesinde 159 kilo verdi. Kuvvet antrenmanlarına da başlayan Kirkeland, bu yöntemin hem kilo vermesine hem de fiziksel gücünü artırmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

159 KİLO VEREN KADIN, KATI DİYETLERDEN VAZGEÇEREK BAŞARIYA ULAŞTI

Norveç'te yaşayan Maria Kirkeland, sıkı diyetlerin ve aç kalmanın kendisine hiçbir zaman kalıcı çözüm getirmediğini fark ederek, kalori sayma ve yüksek protein tüketimi stratejileriyle 159 kilo verdi. Yıllardır kilo vermek için mücadele eden 37 yaşındaki Kirkeland, bu kez kısıtlayıcı diyetlerden uzak durdu ve sürdürülebilir bir yaklaşımla zayıflamayı başardı. Yüksek proteinli beslenmenin yanı sıra kuvvet antrenmanlarına da başlayan Kirkeland, kilo verme sürecinde hiç açlık hissetmediğini ifade etti.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

🍽 Kalori Saymanın Önemi

Kilo verme yolculuğunda kalori saymaya başlayan Kirkeland, bu yöntemin ne kadar yiyebileceğini bilmesine ve dengeli bir şekilde kilo vermesine yardımcı olduğunu söyledi. Önceki denemelerinde yaptığı gibi yiyecekleri tamamen kesmek yerine, ne kadar yediğini kontrol altında tutarak daha başarılı oldu.

💪 Protein ve Kuvvet Antrenmanı

Yeterli protein tüketmenin, kas kaybını önlemenin ve uzun süre tok kalmanın en önemli yolu olduğunu keşfeden Maria, kuvvet antrenmanlarıyla da fiziksel gücünü artırdı. Haftada bir kez başlayan spor programı zamanla yoğunlaşarak, kilo kaybının yanı sıra zihinsel gücünü de artırdı.

Maria KirkelandMaria Kirkeland

🥗 Maria Kirkeland'dan Esinlenilmiş Günlük Yüksek Proteinli Diyet Listesi 🥚

🍳 Kahvaltı

🥚 2 haşlanmış yumurta

🍞 Bir dilim tam buğday ekmeği

🥑 Avokado ve 🍅 domates

🍵 Yeşil çay veya ☕ sade kahve

🍏 Ara Öğün

🥛 1 su bardağı yoğurt (içine bir avuç 🥜 çiğ badem eklenebilir)

🍗 Öğle Yemeği

🍗 Izgara tavuk göğsü veya fırında somon 🐟 (yaklaşık 150-200 gram)

🥗 Bol yeşillikli salata (🍋 limon, zeytinyağı soslu)

🌮 1 tam tahıllı lavaş

🍎 Ara Öğün

🍎 1 elma veya birkaç dilim 🥒 salatalık

🧀 Birkaç parça light peynir

🍽️ Akşam Yemeği

🥘 Zeytinyağlı Akdeniz sebzeleri (🌶️ kırmızı biber, 🥒 kabak, 🍆 patlıcan)

🍝 Baked feta peyniri ile yapılan tavuklu makarna

💧 Bir bardak su veya şekersiz limonlu su 🍋

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