30 Ekim 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz Yusuf Demir Instagram hesabı nedir? Yemekteyiz Yusuf Demir kimdir?

Yemekteyiz Yusuf Demir kimdir? "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programının 30 Ekim ila 3 Kasım tarihleri arasında yarışan yarışmacılarından biri olan Yusuf Demir, izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri. Yusuf Demir, programın bu özel haftasında büyük ödül için diğer yarışmacılarla rekabet ediyor. Peki, Yusuf Demir kimdir? İşte detaylar...

YEMEKTEYİZ YUSUF DEMİR KİMDİR? Yusuf Demir, programda kendisini tanıtarak 27 yaşında olduğunu ifade etti. Evli olduğunu belirten Yusuf Demir, aslen Bayburtlu olduğunu paylaştı. Kendi deyimiyle bir gurme olan Yusuf, restoranları dolaşarak farklı dünya mutfaklarına ilgi gösteriyor ve bu konuda deneyim kazanıyor.