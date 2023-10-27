Yemekteyiz bu akşam 75 bin TL’yi kim kazandı? 27 Ekim Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın 1.’si kim oldu? Puan durumu...

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programının son bölümünde büyük bir heyecan yaşandı. Programın izleyicileri, bu haftanın birincisinin kim olacağını merakla bekliyordu. Sunucu Zuhal Topal, her Cuma günü en başarılı yarışmacıya 75 bin TL'lik büyük ödülü takdim edecek.