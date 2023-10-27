Yemekteyiz bu akşam 75 bin TL’yi kim kazandı? 27 Ekim Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın 1.’si kim oldu? Puan durumu...

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programının son bölümünde büyük bir heyecan yaşandı. Programın izleyicileri, bu haftanın birincisinin kim olacağını merakla bekliyordu. Sunucu Zuhal Topal, her Cuma günü en başarılı yarışmacıya 75 bin TL'lik büyük ödülü takdim edecek.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 75 BİN TL'LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın birincisi Fatemeh ve Sevda oldu. İki isim 75 bin TL büyük ödülü paylaştılar.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
Sevda Kıraç
Erengül Cenik