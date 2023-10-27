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Yemekteyiz bu akşam 75 bin TL'yi kim kazandı? 27 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın 1.'si kim oldu? Puan durumu...

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz" her hafta izleyicilerine yeni heyecan dolu bölümler sunmaya devam ediyor. Bu lezzet dolu program, haftanın beş günü boyunca ekrana geliyor ve yarışmacılar kendilerine verilen 2,5 saatlik süre içinde yaratıcı ve lezzetli menüler hazırlamak için yarışıyorlar. İzleyiciler, her bölümde farklı yarışmacıların yeteneklerini ve yaratıcılıklarını keşfetme fırsatını buluyorlar. Peki, Yemekteyiz bu akşam kim kazandı? 27 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın 1.'si kim oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 18:17 Güncelleme 27 Ekim 2023, 22:29
Yemekteyiz bu akşam 75 bin TL’yi kim kazandı? 27 Ekim Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın 1.’si kim oldu? Puan durumu...

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programının son bölümünde büyük bir heyecan yaşandı. Programın izleyicileri, bu haftanın birincisinin kim olacağını merakla bekliyordu. Sunucu Zuhal Topal, her Cuma günü en başarılı yarışmacıya 75 bin TL'lik büyük ödülü takdim edecek.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 75 BİN TL'LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın birincisi Fatemeh ve Sevda oldu. İki isim 75 bin TL büyük ödülü paylaştılar.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

Sevda Kıraç

Erengül Cenik

Kerim Uygur

Yavuzhan Ulucan

Fatemeh Asghari

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