30 Ekim 2023 Star TV ekranı ile Ömer 29. yeni bölüm izle! Youtube, Star TV... ÖMER 29. bölüm izle!

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer, büyük bir oyuncu kadrosu ve etkileyici bir hikayeyle yeni sezonunda da izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Özellikle dizinin 29. bölümü için araştırmalar hızlandı. İşte Ömer dizisi 29. bölümü..

ÖMER DİZİSİ 29. BÖLÜM İZLE Nilüfer'in Tahir'in kızı olduğunu söyleyen Vicdan'a inanıp inanmamakta kararsız kalan Ömer, bu sırrın doğrulanana kadar kimse tarafından öğrenilmemesi için onları alıp gizlice Nisa'ya götürmeye karar verir. https://www.startv.com.tr/dizi/omer/bolumler/29-bolum