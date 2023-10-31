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30 Ekim 2023 Star TV ekranı ile Ömer 29. yeni bölüm izle! Youtube, Star TV... ÖMER 29. bölüm izle!

Ömer dizisinin 30 Ekim Pazartesi günü ekranlara gelen 29. bölümü, izleyiciler arasında en sık aratılanlar arasında yer aldı.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 09:51 Güncelleme 31 Ekim 2023, 09:51
30 Ekim 2023 Star TV ekranı ile Ömer 29. yeni bölüm izle! Youtube, Star TV... ÖMER 29. bölüm izle!

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer, büyük bir oyuncu kadrosu ve etkileyici bir hikayeyle yeni sezonunda da izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Özellikle dizinin 29. bölümü için araştırmalar hızlandı. İşte Ömer dizisi 29. bölümü..

ÖMER DİZİSİ 29. BÖLÜM İZLE

Nilüfer'in Tahir'in kızı olduğunu söyleyen Vicdan'a inanıp inanmamakta kararsız kalan Ömer, bu sırrın doğrulanana kadar kimse tarafından öğrenilmemesi için onları alıp gizlice Nisa'ya götürmeye karar verir.

https://www.startv.com.tr/dizi/omer/bolumler/29-bolum

Fakat bu kararı Gamze'yle arasının yeniden açılmasına neden olur.

Şükran'ı boşanma kararından vazgeçirmek için çabalayan Tahir, onunla konuşmayı başararak arasını düzeltebilmek için büyük bir adım atar. Fakat Vicdan'ın Nisa'da kaldığını öğrenen Şükran'ı yatıştırmak hiç kolay olmaz.

Bu sırada anne babasının yaşadığı sorunlardan etkilenen Eda ise savunmasız bir halde büyük bir tuzağa doğru adım adım ilerlemektedir.

Ömer ve Gamze Vicdan'ın yarattığı depremden ailelerini korumaya çalışırken, yaşadığı acılardan Tahir'i ve ailesini sorumlu tutan Vicdan, Tahir'in Şükran'la arasındaki bağı tamamen koparacak bir hamle hazırlığındadır.

ÖMER 29. BÖLÜM İZLE

Dizinin yeni bölümünü https://www.startv.com.tr/dizi/omer/bolumler adresinden izleyebilirsiniz.

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