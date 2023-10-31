31 Ekim 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz Aygül Ceylan Instagram hesabı var mı? Yemekteyiz Aygül Ceylan kimdir?

Yemekteyiz Aygül Ceylan kimdir? Ünlü TV8 programı "Zuhal Topal'la Yemekteyiz," yeni bir haftayla ekranlara döndü ve izleyicileri yine büyüledi. Bu haftanın yarışmacıları arasında dikkat çeken isimlerden biri de Aygül Ceylan oldu. Aygül Ceylan, programın katılımcılarından biri olarak ev sahibi ve konuk yarışmacılarla birlikte yemekler hazırlayıp değerlendirecek. Peki, Aygül Ceylan kimdir? İşte detaylar...