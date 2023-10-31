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31 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aygül Ceylan Instagram hesabı var mı? Yemekteyiz Aygül Ceylan kimdir?

Yemekteyiz Aygül Ceylan kimdir? TV8 kanalının sevilen programı "Zuhal Topal'la Yemekteyiz," yeni bir haftayla ekranlara döndü ve bu haftanın yarışmacıları arasında dikkat çeken isimlerden biri Aygül Ceylan oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 10:05 Güncelleme 31 Ekim 2023, 10:11
31 Ekim 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz Aygül Ceylan Instagram hesabı var mı? Yemekteyiz Aygül Ceylan kimdir?

Yemekteyiz Aygül Ceylan kimdir? Ünlü TV8 programı "Zuhal Topal'la Yemekteyiz," yeni bir haftayla ekranlara döndü ve izleyicileri yine büyüledi. Bu haftanın yarışmacıları arasında dikkat çeken isimlerden biri de Aygül Ceylan oldu. Aygül Ceylan, programın katılımcılarından biri olarak ev sahibi ve konuk yarışmacılarla birlikte yemekler hazırlayıp değerlendirecek. Peki, Aygül Ceylan kimdir? İşte detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ AYGÜL CEYLAN KİMDİR?

Bugün rakiplerinin karşısına çıkacak olan Aygül Ceylan, sosyal medyada fenomen. 50 binden fazla takipçisi var. Hayatından birçok anı paylaşarak sosyal medyada yayınlıyor. Instagram'ın yanı sıra Tiktok'ta da oldukça aktif. Kendisinden beklentiler oldukça yüksek. Yeşim'in yemeklerini beğenmediğini öyle sözlerle tarif etti ki herkesin ağzı açık kaldı. Güzel yarışmacı, rakibini; "Tüm yemekleriniz fiyasko. Sizi alan kocaya acıyorum" sözleriyle eleştirdi.

AYGÜL CEYLAN INSTAGRAM HESABI

Yarışmacının ınstagram hesabına moonrose_cyln yazarak ulaşabilirsiniz.

YEMEKTEYİZ 30 EKİM – 3 KASIM YARIŞMACILARI

Hülya Şahin

Yeşim Bayat

Atakan Güre

Aygül Ceylan

Yusuf Demir

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