31 Ekim 2023 Yemekteyiz Yeşim Bayat Instagram hesabı nedir? Zuhal Topal’la Yemekteyiz Yeşim Bayat kimdir, kaç yaşında?

TV8'in popüler yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, yeni haftasına başlamaya hazırlanıyor. Bu haftanın yarışmacıları da açıklandı ve dikkat çeken isimlerden biri Yeşim Bayat oldu. Yeşim Bayat, programa katılarak birincilik için mücadele edecek. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yeşim Bayat kimdir? İşte detaylar...

YEMEKTEYİZ YEŞİM BAYAT KİMDİR? TV8'in fenomen yarışma programı "Zuhal Topal'la Yemekteyiz," 466-470. bölümlerinde yarışacak olan Yeşim Bayat, ilginç bir detayla gündeme gelmeye başladı. Yeşim Bayat, ananasa karşı olan alerjisiyle dikkat çekiyor. Programın bir bölümünde, rakiplerinden Ata'nın hazırladığı yemeği eleştirirken ananasa alerjisi olduğunu ifade etti.