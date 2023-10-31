31 Ekim 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz Hülya Şahin Instagramı nedir? Yemekteyiz Hülya Şahin kimdir, kaç yaşında?

Yemekteyiz Hülya Şahin kimdir, kaç yaşında? Ünlü TV yemek yarışması "Zuhal Topal'la Yemekteyiz"de tanınmış bir yarışmacı olan Hülya Şahin, izleyicilerin merak ettiği bir isim haline geldi. Ancak, Hülya Şahin'in kişisel bilgileri, yaşı, doğum yeri gibi detaylar en sık aratılanlar arasında yer aldı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hülya Şahin kimdir? İşte detaylar...

YEMEKTEYİZ HÜLYA ŞAHİN KİMDİR? "Zuhal Topal'la Yemekteyiz"de dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Hülya Şahin, programın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. 43 yaşında olan Hülya Şahin, 2 çocuk annesi ve aslen Çorumlu bir aşçıdır. Uzun yıllardır aşçı olarak çalışan Hülya Şahin, mutfakta el açmasında rakip tanımadığını ve mutfak kontrolünü üstlendiğini ifade ediyor.