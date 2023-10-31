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31 Ekim 2023 Zuhal Topal Yemekteyiz Atakan Güre Instagram hesabı nedir? Yemekteyiz Atakan Güre kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Atakan Güre kimdir, kaç yaşında, nereli? Atakan Güre, "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programının 466. bölümünde yer alması sebebiyle en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte Atakan Güre hakkında tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 10:16 Güncelleme 31 Ekim 2023, 10:16
31 Ekim 2023 Zuhal Topal Yemekteyiz Atakan Güre Instagram hesabı nedir? Yemekteyiz Atakan Güre kimdir, kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programı, heyecan dolu yeni bir haftaya start verdi. Yemek tutkunu izleyicilerin radarına giren yeni bölümde 5 yarışmacı yer alıyor. Programın sunucusu Zuhal Topal, yarışmacılarla beraber evlerinde hazırladıkları yemekleri değerlendirecek. Haftanın ilk yarışmacısı ise Atakan Güre oldu. Peki, Atakan Güre kimdir? atakan Güre Instagram hesabı nedir? İşte tüm detaylar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, 30 Ekim tarihinde yeni bir bölümle izleyici karşısına çıktı. 466. bölümde yarışmanın ilk katılımcısı olarak Atakan Güre yer aldı. Program, izleyicilere lezzetli yemeklerin sunulduğu ve rekabetin en üst seviyede olduğu bir haftaya başlangıç yaptı.

YEMEKTEYİZ ATAKAN GÜRE KİMDİR?

Atakan Güre, "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programının bu haftanın ilk yarışmacısı olarak seçildi. Programın bu haftasında diğer yarışmacılardan gelen eleştirilere karşı sert bir çıkış yaparak, "Siz yorum yapmıyorsunuz, dalga geçiyorsunuz. Siz dalga geçmeye başladığınız anda benim kişiliğim değişir ve çok çirkin bir insana dönüşürüm" şeklinde konuştu. Atakan Güre'nin bu iddialı tavırları, izleyiciler arasında merak uyandırdı.

36 yaşında olan Atakan, evli ve 2 çocuk babasıdır. Programdaki eğlenceli ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Atakan, zaman zaman çıkışlarıyla da gündeme gelmektedir. Yemekteyiz Atakan'ın menüsü ise programın ilgi çeken detaylarından biri oldu.

ATAKAN GÜRE MENÜSÜ NEDİR?

🥣 - Sütlü sebze çorbası
🍤 - Yalancı Midye Tava
🧆 - Tarator sos
🌶️ - Peynir dolgulu kapya biber sarması
🍲 - Güveçte gondol köfte
🍚 - Fıstıklı üzümlü pirinç pilavı
🥗 - Pancarlı rengarenk mevsim salatası
🥐 - Meyveli volovan

YEMEKTEYİZ 30 EKİM – 3 KASIM YARIŞMACILARI

Hülya Şahin

Yeşim Bayat

Atakan Güre

Aygül Ceylan

Yusuf Demir

ATAKAN GÜRE INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Yarışmacının Instagram hesabına "atagurestyling" yazarak ulaşabilirsiniz.

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