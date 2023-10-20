Masterchef'ten çıktı Yemekteyiz'de akıllara durgunluk veren bir yemek yaptı "Buna izin verilmemeliydi" Masterchef Fikret...

1 Fikret Tuğ, Masterchef tarihinin en olaylı yarışmacılarından biriydi. Hatta o kadar çok konuşuyordu ki, Somer Sivrioğlu'nun kulaklıklı protestosu hala hafızalarda.

2 Fikret Tuğ'un MasterChef döneminde, Mehmet Şef'e yazdığı mesaj da oldukça konuşulmuştu. Şef Yalçınkaya; "İlginç bir şey yaşadım. Dün gece eve gittim. Telefonda programla ilgili yorumlara bakıyordum. Hesabımdaki mesajlar kutusunda, yarışmacılardan birinden gelen mesajı gördüm" diyerek Fikret'in kendisine mesaj attığını açıklamıştı.