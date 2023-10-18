Masterchef Alican'a yakın arkadaşı Yasin Obuz'dan yaylım ateşi "Sinirden delireceğim sen böyle devam et" Yasin affetmedi

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da dünyaya gelen ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor'a katılarak hayatımıza girdi. Adından çokça söz ettiren televizyon fenomeni Yasin Obuz bu sezon Masterchef All-Star'a katılmadı ama sosyal medyada yarışma hakkında yaptığı yorumlarla çok konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Eda ve Esra'yı diline dolayan Obuz'un hedefinde bu kez yakın arkadaşı Alican Sabunsoy vardı.