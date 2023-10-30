Yemekteyiz Hülya Şahin kimdir, kaç yaşında? 30 Ekim 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz Hülya Şahin Instagramı nedir?

YEMEKTEYİZ HÜLYA ŞAHİN KİMDİR?

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz"de dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Hülya Şahin, programın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. 43 yaşında olan Hülya Şahin, 2 çocuk annesi ve aslen Çorumlu bir aşçıdır. Uzun yıllardır aşçı olarak çalışan Hülya Şahin, mutfakta el açmasında rakip tanımadığını ve mutfak kontrolünü üstlendiğini ifade ediyor.