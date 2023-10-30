Yemekteyiz Hülya Şahin kimdir, kaç yaşında? 30 Ekim 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz Hülya Şahin Instagramı nedir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hülya Şahin kimdir sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte Hülya Şahin hakkında tüm merak edilenler...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hülya Şahin kimdir sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte Hülya Şahin hakkında tüm merak edilenler...
YEMEKTEYİZ HÜLYA ŞAHİN KİMDİR?
"Zuhal Topal'la Yemekteyiz"de dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Hülya Şahin, programın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. 43 yaşında olan Hülya Şahin, 2 çocuk annesi ve aslen Çorumlu bir aşçıdır. Uzun yıllardır aşçı olarak çalışan Hülya Şahin, mutfakta el açmasında rakip tanımadığını ve mutfak kontrolünü üstlendiğini ifade ediyor.
Hülya Şahin, bu hafta programda büyük bir iddiayla ortaya çıktı. 75 bin TL'yi kazanarak büyük bir başarı elde edeceğine inandığını belirtti. Hülya Şahin'in lezzetli yemekleri ve iddialı tavırları, "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programının heyecanını artırıyor. İzleyiciler, Hülya Şahin'in performansını merakla takip ediyor.
YEMEKTEYİZ 30 EKİM – 3 KASIM YARIŞMACILARI
Hülya Şahin
Yeşim Bayat
Atakan Güre
Aygül Ceylan
Yusuf Demir