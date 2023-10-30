Zuhal Topal’la Yemekteyiz Yeşim Bayat kimdir, kaç yaşında? 30 Ekim 2023 Yemekteyiz Yeşim Bayat Instagram hesabı nedir?

Yemekteyiz programının yeni hafta yarışmacılarından Yeşim Bayat 'ı daha yakından tanımak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı.Peki, Yeşim Bayat kimdir ? İşte tüm detaylar...

YEMEKTEYİZ YEŞİM BAYAT KİMDİR?

TV8'in fenomen yarışma programı "Zuhal Topal'la Yemekteyiz," 466-470. bölümlerinde yarışacak olan Yeşim Bayat, ilginç bir detayla gündeme gelmeye başladı. Yeşim Bayat, ananasa karşı olan alerjisiyle dikkat çekiyor. Programın bir bölümünde, rakiplerinden Ata'nın hazırladığı yemeği eleştirirken ananasa alerjisi olduğunu ifade etti.