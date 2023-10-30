Zuhal Topal’la Yemekteyiz Yeşim Bayat kimdir, kaç yaşında? 30 Ekim 2023 Yemekteyiz Yeşim Bayat Instagram hesabı nedir?

Yemekteyiz programının yeni hafta yarışmacılarından Yeşim Bayat'ı daha yakından tanımak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı.Peki, Yeşim Bayat kimdir? İşte tüm detaylar...
Yemekteyiz programının yeni hafta yarışmacılarından Yeşim Bayat'ı daha yakından tanımak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı.Peki, Yeşim Bayat kimdir? İşte tüm detaylar...
YEMEKTEYİZ YEŞİM BAYAT KİMDİR?
TV8'in fenomen yarışma programı "Zuhal Topal'la Yemekteyiz," 466-470. bölümlerinde yarışacak olan Yeşim Bayat, ilginç bir detayla gündeme gelmeye başladı. Yeşim Bayat, ananasa karşı olan alerjisiyle dikkat çekiyor. Programın bir bölümünde, rakiplerinden Ata'nın hazırladığı yemeği eleştirirken ananasa alerjisi olduğunu ifade etti.
YEŞİM BAYAT INSTAGRAM HESABI NEDİR?
Bugünden itibaren birincilik için yarışacak olan Yeşim Bayat'ın Instagram hesabı merak ediliyor. Yarışmacının profiline yesim.bayat yazarak ulaşabilirsiniz.
YEMEKTEYİZ 30 EKİM – 3 KASIM YARIŞMACILARI
Hülya Şahin
Atakan Güre
Aygül Ceylan
Yusuf Demir