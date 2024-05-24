Başakşehir’de hemşeri derneğine silahlı saldırı: 5 yaralı

Başakşehir'de hemşehri derneğine düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Altınşehir Mahallesi'ndeki hemşehri derneğine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomatik tabancalarla ateş açıldı.