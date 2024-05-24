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Başakşehir'de hemşeri derneğine silahlı saldırı: 5 yaralı

Son dakika haberi! İstanbul Başakşehir'de bulunan Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 23:00 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 23:00
Başakşehir’de hemşeri derneğine silahlı saldırı: 5 yaralı

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Başakşehir'de hemşehri derneğine düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Başakşehir'de derneğe silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Altınşehir Mahallesi'ndeki hemşehri derneğine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomatik tabancalarla ateş açıldı.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri dernekte inceleme yaparken, çok sayıda boş kovan bulundu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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