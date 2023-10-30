Yemekteyiz Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli? 30 Ekim 2023 Zuhal Topal Yemekteyiz 466. bölüm Atakan Güre Instagram hesabı nedir?

Atakan Güre, "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programının 466. bölümünde yer alması sebebiyle en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte Atakan Güre hakkında tüm merak edilenler...
Atakan Güre, "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programının 466. bölümünde yer alması sebebiyle en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte Atakan Güre hakkında tüm merak edilenler...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, 30 Ekim tarihinde yeni bir bölümle izleyici karşısına çıktı. 466. bölümde yarışmanın ilk katılımcısı olarak Atakan Güre yer aldı. Program, izleyicilere lezzetli yemeklerin sunulduğu ve rekabetin en üst seviyede olduğu bir haftaya başlangıç yaptı.
YEMEKTEYİZ ATAKAN GÜRE KİMDİR?
Atakan Güre, "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programının bu haftanın ilk yarışmacısı olarak seçildi. Programın bu haftasında diğer yarışmacılardan gelen eleştirilere karşı sert bir çıkış yaparak, "Siz yorum yapmıyorsunuz, dalga geçiyorsunuz. Siz dalga geçmeye başladığınız anda benim kişiliğim değişir ve çok çirkin bir insana dönüşürüm" şeklinde konuştu. Atakan Güre'nin bu iddialı tavırları, izleyiciler arasında merak uyandırdı.
36 yaşında olan Atakan, evli ve 2 çocuk babasıdır. Programdaki eğlenceli ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Atakan, zaman zaman çıkışlarıyla da gündeme gelmektedir. Yemekteyiz Atakan'ın menüsü ise programın ilgi çeken detaylarından biri oldu.
ATAKAN GÜRE MENÜSÜ NEDİR?
🥣 - Sütlü sebze çorbası
🍤 - Yalancı Midye Tava
🧆 - Tarator sos
🌶️ - Peynir dolgulu kapya biber sarması
🍲 - Güveçte gondol köfte
🍚 - Fıstıklı üzümlü pirinç pilavı
🥗 - Pancarlı rengarenk mevsim salatası
🥐 - Meyveli volovan
YEMEKTEYİZ 30 EKİM – 3 KASIM YARIŞMACILARI
Hülya Şahin
Yeşim Bayat
Atakan Güre
Aygül Ceylan
Yusuf Demir
ATAKAN GÜRE INSTAGRAM HESABI NEDİR?
Yarışmacının Instagram hesabına "atagurestyling" yazarak ulaşabilirsiniz.