Yemekteyiz Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli? 30 Ekim 2023 Zuhal Topal Yemekteyiz 466. bölüm Atakan Güre Instagram hesabı nedir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, 30 Ekim tarihinde yeni bir bölümle izleyici karşısına çıktı. 466. bölümde yarışmanın ilk katılımcısı olarak Atakan Güre yer aldı. Program, izleyicilere lezzetli yemeklerin sunulduğu ve rekabetin en üst seviyede olduğu bir haftaya başlangıç yaptı.

YEMEKTEYİZ ATAKAN GÜRE KİMDİR?

Atakan Güre, "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programının bu haftanın ilk yarışmacısı olarak seçildi. Programın bu haftasında diğer yarışmacılardan gelen eleştirilere karşı sert bir çıkış yaparak, "Siz yorum yapmıyorsunuz, dalga geçiyorsunuz. Siz dalga geçmeye başladığınız anda benim kişiliğim değişir ve çok çirkin bir insana dönüşürüm" şeklinde konuştu. Atakan Güre'nin bu iddialı tavırları, izleyiciler arasında merak uyandırdı.