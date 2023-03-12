Yalı Çapkını 10 Mart 2023 Cuma günü 23. bölümüyle Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Son bölümü kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. İşte 10 Mart 2023 Cuma Yalı Çapkını 23. bölüm izleme seçenekleri...
YALI ÇAPKINI 23. BÖLÜM İZLE!
Yalı Çapkını dizisinin 23. bölümünü izlemek isteyenler aşağıda bulunan linki internet arama motoruna yapıştırarak son bölümü izleyebilir.
https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde Ferit ve Seyran'ın yatak sahnesi olay yaratmıştı. İkilinin ilk kez birlikte olması çok konuşuldu.
Ancak yeni bölüm fragmanında izleyicileri şaşırtacak olaylar yaşanıyor. Seyran, Ferit'e güvenmediğini söylüyor. İşte yeni bölüm ikinci fragmanı…
Yalı Çapkını 23. bölüm 2. fragmanı