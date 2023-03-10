Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları hakkındaki bu gerçek herkesi şaşırttı! “Herkes öyle sanıyor” deyip gerçeği açıkladı
Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoglu, Beril Pozam, Gülçin Santırcıoğlu, Buçe Buse Kahraman, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın babası Kazım Ağa'yı canlandıran Diren Polatoğulları, verdiği son röportajla gündem oldu. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan ünlü oyuncunun memleketiyle ilgili itirafı ise dikkat çekti. "Herkes Diyarbakırlı sanıyor" diyen ünlü oyuncu gerçeği açıkladı. Bakın Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereliymiş...
10.03.2023 11:51 - Son Güncelleme: 10.03.2023 11:51
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Kazım Ağa karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Diren Polatoğulları, dizinin izlenme sebeplerinden biri.
"Google'da yazan neredeyse hiçbir şey doğru değil benimle ilgili. Evliyim ben bekar yazıyor. Kızım var 10 yaşında, çocuğu yok yazıyor. Diyarbakırlı yazıyor. Babam o konuda çok komik tepkiler veriyor. Geçen gün beni aradı "oğlum, söylüyorum benim oğlan diyorum kimse inanmıyor" dedi. "Niye inanmıyorlar?" dedim. "Diyarbakırlı yazıyormuş. Hemen ara düzelttir" dedi. "Ya baba kimi arayayım ben? Tek tek bütün siteleri arayıp bununla mı uğraşayım?" dedim. "Uğraş, olmaz, yazmasınlar öyle" filan dedi" açıklamasında bulunmuştu.