Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları hakkındaki bu gerçek herkesi şaşırttı! “Herkes öyle sanıyor” deyip gerçeği açıkladı

"Google'da yazan neredeyse hiçbir şey doğru değil benimle ilgili. Evliyim ben bekar yazıyor. Kızım var 10 yaşında, çocuğu yok yazıyor. Diyarbakırlı yazıyor. Babam o konuda çok komik tepkiler veriyor. Geçen gün beni aradı "oğlum, söylüyorum benim oğlan diyorum kimse inanmıyor" dedi. "Niye inanmıyorlar?" dedim. "Diyarbakırlı yazıyormuş. Hemen ara düzelttir" dedi. "Ya baba kimi arayayım ben? Tek tek bütün siteleri arayıp bununla mı uğraşayım?" dedim. "Uğraş, olmaz, yazmasınlar öyle" filan dedi" açıklamasında bulunmuştu.