YALI ÇAPKINI 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Yalı Çapkını 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Yeni bölümde neler olacak?

Yalı Çapkını 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak, yeni bölümde neler olacak soruları diziseverler tarafından araştırılıyor. Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin 23. bölümünde şoke eden sahneler yaşanırken, yeni bölüm iple çekiliyor. Peki Yalı Çapkını yeni bölümde Fuat ve Asuman boşanacak mı? Fuat ve Suna evlenecek mi? İşte detaylar...