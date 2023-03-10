YALI ÇAPKINI 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Yalı Çapkını 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Yeni bölümde neler olacak?
Yalı Çapkını 23. bölümün yayınlanmasının ardından gözler 24. bölüme çevrildi. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylşatığı sevilen dizinin son bölümünde Korhan yalısında boşanma şoku yaşandı. İfakat'ın Suna'yı Fuat'a yapmaya çalışması izleyiciyi çileden çıkardı. Yeni bölümde Ferit- Seyran ve Fuat - Asuman çifti arasında neler olacağı merak ediliyor. Peki Yalı Çapkını 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...
10.03.2023 23:42 - Son Güncelleme: 10.03.2023 23:42
Yalı Çapkını 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak, yeni bölümde neler olacak soruları diziseverler tarafından araştırılıyor. Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin 23. bölümünde şoke eden sahneler yaşanırken, yeni bölüm iple çekiliyor. Peki Yalı Çapkını yeni bölümde Fuat ve Asuman boşanacak mı? Fuat ve Suna evlenecek mi? İşte detaylar...