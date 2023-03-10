Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den fotoğraf geldi 'işte budur' yorumları yağdı! Yalı Çapkını'nın gerçek Seyran ve Ferit'i ifşa olmuştu
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den fotoğraf geldi bomba kareye yorum yağdı! Yalı Çapkını'nın gerçek Seyran ve Ferit'i ifşa olmuştu... Geçtiğimiz günlerde sevgili oldukları iddia edilen Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'ndaki ilk gece sahneleri sosyal medyayı sallamıştı. Dizi hakkında ortaya atılan bir iddia ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile Ferit'i Mert Ramazan Demir'in 'Yalı Çapnı günü' paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
10.03.2023 15:04 - Son Güncelleme: 10.03.2023 15:11
Yalı Çapkını'nın gerçek Seyran ve Ferit'i ifşa olmuştu... Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den fotoğraf geldi 'işte budur' yorumları yağdı!
Yalı Çapkını'nda Mert Ramazan Demir yerine Çağatay Ulusoy! Sosyal medya yıkıldı, "Beğenmediğin Ferit'e dön de bir bak Çağatay" yorumları havada uçuştu.
Yayınlandığı ilk günden bu yana çok konuşulan Yalı Çapkını dizisiyle ilgili Çağatay Ulusoy ve Alina Boz detayı gündeme bomba gibi düştü.
Meğer Ferit karakteri ilk önce Çağatay Ulusoy'a teklif edilmiş ancak ünlü oyuncu senaryoyu beğenmeyince rolü Mert Ramazan Demir'e kaptırmış!